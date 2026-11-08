„Nem hiba, hanem bűn” – az ügynökbotrány miatt ülésezik a nemzetbiztonsági bizottság

Apáti úgy fogalmazott a Magyar Nemzetnek: Magyar Péter és a Tisza Párt a szakszerűtlen, kapkodó eljárással sok esetben a kommunista hatalom által korábban megnyomorított emberekbe rúgott bele.

– A megfigyelteket együttműködőként feltüntetni a nyilvánosság előtt nem hiba, hanem bűn!

– jelentette ki.

A tartótisztek rendszerváltás utáni pályáját is feltárná

A bizottság elnöke szerint a rendszer működésének megértéséhez a tartótisztek és a szigorúan titkos tisztek kilétét, beosztását, feladatait, valamint 1990 utáni életpályáját is nyilvánosságra kell hozni.

Úgy véli, ebből az is kiderülhetne, kik dolgoztak az 1990-es években véleményformálóként a Magyar Televízióban azok közül, akik korábban az ÁVH vagy a III/III-as állambiztonsági szervezet hivatásos állományához tartoztak.

Szeretetország miniszterelnöke „bohóckodásnak” nevezte a bizottsági ülést

A miniszterelnök péntek délután a közösségi oldalán reagált a bejelentésre. Azt írta, hogy a Tisza nem vesz részt „a Fidesz alvállalkozói által hétfőre összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson”. Magyar Péter hozzátette: rövidesen lesznek valódi nemzetbiztonsági témák, addig pedig szerinte „eldöntheti a Mi Hazánk, hogy Orbán vagy Kádár volt a nagyobb államférfi”.

A bizottsági ülés előzménye, hogy a szerdán elindított Nyitott Akták oldalon megfigyelt személyek adatai is bekerültek a hálózati nyilvántartásként megjelenített adatok közé. A hibás közzététel 164 embert érintett, köztük Lezsák Sándort, az Országgyűlés korábbi alelnökét. Az ÁBTL informatikai hibával magyarázta a történteket.

Megfigyelték, mégis ügynökként tüntették fel

Amint arról lapunk beszámolt, a levéltár elismerte, Lezsák Sándor neve tévesen jelent meg hálózati személyként az adatbázisban. Az MDF egyik alapítója határozottan visszautasította az ügynökvádat:

Kikérem magamnak, hogy kommunista ügynöki múlttal bélyegezzenek meg engem, aki a kommunizmus üldözöttje voltam.

Lezsák jogi elégtételt helyezett kilátásba, Magyar Péter pedig csütörtökön a Facebook-posztban bocsánatot kért tőle. A történtek miatt a Fidesz–KDNP politikai felelősségvállalást sürgetett, Bóka János, Rétvári Bence és Lezsák Anna csütörtöki sajtótájékoztatóján Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását követelve. Az ügy az adatbázisban szereplő dokumentumok értelmezésének kérdését is előtérbe helyezte. Egy 6-os karton létezése ugynais önmagában nem bizonyítja, hogy az érintett ténylegesen ügynöki tevékenységet végzett. Az informatikai hibák feltárása mellett ezért a nyilvánosságra hozott iratok körültekintő értelmezése is lényeges kérdés marad.