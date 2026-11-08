A német gazdaságot már tönkretették, Orbán Viktor most a Tisza-kormánynak fújt ébresztőt
A Fidesz elnöke szerint a kormány gazdaságpolitikája Magyarországot is arra a veszélyes útra terelheti, amely a német ipar meggyengüléséhez vezetett.
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