Megválasztotta az Országgyűlés Fejes Pétert legfőbb ügyésznek
Megkapta a szükséges parlamenti támogatást a legfőbb ügyészi posztra Fejes Péter. A köztársasági elnök első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt korábban leszavazta az Országgyűlés, Baka András ezután jelölte Fejest az ügyészség élére.
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