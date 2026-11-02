Majdnem hárommilliárd forint közpénzt kaphat a Tisza Párt és alapítványa a költségvetésből

A most benyújtott 2027-es költségvetési tervezetben a Talpra Magyarok Alapítvány támogatása már 1,774 milliárd forintos előirányzatként szerepel. Ez különösen indokolttá teszi, hogy a szervezet a korábbi támogatások felhasználásával és a gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekre is választ adjon.

A törvényre hivatkozik a kormány?

A költségvetési törvényjavaslat 48. paragrafusa rögzíti, hogy a pártok az 1989. évi XXXIII. törvény, vagyis a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló jogszabály alapján részesülnek állami támogatásban. A pártalapítványok esetében a dokumentum a tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységet végző szervezetek támogatását nevesíti, szintén a párttörvény rendelkezései szerint.

A kérdés azonban éppen az, hogy a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tisza Párt miért nem kezdeményezi a korábban általa is bírált finanszírozási rendszer átalakítását. A kormánytöbbségnek ugyanis lehetősége van arra, hogy módosítsa a pártok és a pártalapítványok állami támogatásának szabályait.

A pártok működésének átlátható finanszírozása önmagában nem ördögtől való, a politikai verseny tisztaságát is szolgálhatja. A pártalapítványok esetében ugyanakkor különösen fontos kérdés, hogy a jelentős közpénzekkel támogatott szervezetek milyen konkrét, mérhető társadalmi teljesítményt nyújtanak, és mennyire ellenőrizhető a rendelkezésükre bocsátott források felhasználása.

A 2027-es költségvetési javaslatot október 30-án nyújtotta be Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes az Országgyűlésnek.

A dokumentum tehát egyelőre törvényjavaslat, nem elfogadott költségvetés, így a parlamenti vita során még módosítható. A következő hetekben ezért az is kiderülhet, hogy a Tisza-kormány hajlandó-e hozzányúlni ahhoz a pártfinanszírozási rendszerhez, amelynek fenntartása mellett most saját maga is jelentős közpénzekhez juthat.