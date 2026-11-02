Rendkívüli

Ukrajnába költöztetik a sárvári gyár termelésének egy részét? Megszólalt a kormány

Rendkívüli

Visszavonatná a Fidesz a Tisza-kormány költségvetési javaslatát

Majdnem hárommilliárd forint közpénzt kaphat a Tisza Párt és alapítványa a költségvetésből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Miközben a Tisza Párt korábban a pártok állami finanszírozásának megszüntetését ígérte, a 2027-es költségvetési tervezet alapján a párt és a Talpra Magyarok Alapítvány együttesen csaknem hárommilliárd forint költségvetési támogatáshoz juthat. A Fidesz–KDNP és a hozzájuk tartozó alapítványok együttes támogatása 2,28 milliárd forint lehet. A tervezet alapján a pártfinanszírozási rendszer átalakítása egyelőre nem szerepel a kormányzati tervek között.

Gábor Márton
2026. 11. 02. 11:38
Majdnem hárommilliárd forint közpénzt kaphat a Tisza Párt és alapítványa a költségvetésből
A miniszterelnök sérelmezte az érkezett reakciókat Fotó: Polyák Attila

A most benyújtott 2027-es költségvetési tervezetben a Talpra Magyarok Alapítvány támogatása már 1,774 milliárd forintos előirányzatként szerepel. Ez különösen indokolttá teszi, hogy a szervezet a korábbi támogatások felhasználásával és a gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekre is választ adjon.

A törvényre hivatkozik a kormány?

A költségvetési törvényjavaslat 48. paragrafusa rögzíti, hogy a pártok az 1989. évi XXXIII. törvény, vagyis a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló jogszabály alapján részesülnek állami támogatásban. A pártalapítványok esetében a dokumentum a tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységet végző szervezetek támogatását nevesíti, szintén a párttörvény rendelkezései szerint.

A kérdés azonban éppen az, hogy a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező Tisza Párt miért nem kezdeményezi a korábban általa is bírált finanszírozási rendszer átalakítását. A kormánytöbbségnek ugyanis lehetősége van arra, hogy módosítsa a pártok és a pártalapítványok állami támogatásának szabályait.

A pártok működésének átlátható finanszírozása önmagában nem ördögtől való, a politikai verseny tisztaságát is szolgálhatja. A pártalapítványok esetében ugyanakkor különösen fontos kérdés, hogy a jelentős közpénzekkel támogatott szervezetek milyen konkrét, mérhető társadalmi teljesítményt nyújtanak, és mennyire ellenőrizhető a rendelkezésükre bocsátott források felhasználása.

A 2027-es költségvetési javaslatot október 30-án nyújtotta be Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes az Országgyűlésnek.

 A dokumentum tehát egyelőre törvényjavaslat, nem elfogadott költségvetés, így a parlamenti vita során még módosítható. A következő hetekben ezért az is kiderülhet, hogy a Tisza-kormány hajlandó-e hozzányúlni ahhoz a pártfinanszírozási rendszerhez, amelynek fenntartása mellett most saját maga is jelentős közpénzekhez juthat. 

Borítókép: A Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt (Fotó: Polyák Attila)

támogatástalpra magyarok alapítványmi hazán mozgalomDemokratikus Koalíció (DK)Szóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék” (3.)

Bayer Zsolt avatarja

Én az emberi história legszerencsésebb generációjához tartozom.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu