Megteltek hétvégén a balatoni jégpályák

A sötétedés előtt is már sokan korcsolyát húztak a balatonboglári kikötőben, hogy végigcsúszhassanak a Balaton legszebb fekvésű jégpályáján – írja a Somogy megyei hírportál, a Sonline.

Vécsei Mihály, a balatonboglári jégpálya üzemeltetője a hírportál érdeklődésére elmondta, november végén nyitották meg a létesítményt, azóta mintegy 8000 vendég fordult meg náluk. Kiemelte, igyekeznek minden hétvégén valami újdonsággal készülni. A Jégpályák éjszakáján is különleges programokkal várták a korcsolyázókat.

Jépályák éjszakája Balatonbogláron (Fotó: Németh Levente)

Az érdeklődők kapura lőhettek jégkoronggal, szlalomozhattak a bóják között, el kellett találniuk a kuglibábukat és a kiszorításban is bizonyíthattak.

A Jégpályák éjszakáján finom ételekkel és italokkal is készültek a szervezők. Lángos, fánk, sült gesztenye, valamint forró fahéjas almalé is szerepelt a kínálatban.

