Már a társalapító is kritizálja a népszerű videómegosztó oldalt

Most a YouTube társalapítója is megszólalt az ügyben, arról a Jawed Karimról van szó, aki 2005-ben feltöltötte a világ első videóját a szolgáltatásba, a csupán 18 másodperces Me at the zoo leírásában fejtette ki a véleményét az ügyről. Ugyanitt annak idején a kötelező Google+ kommentelés ellen is kikelt, a jelek szerint ez a hivatalos információközlési csatornája a YouTube neki nem tetsző ügyeiben – írja az Origo.