El van ájulva a titokzatos videókártyáitól a gyártó

A Moore's Law is Dead jóvoltából most újabb bennfentes információk érkeztek az Intel videókártyás részlegének háza tájáról, a YouTube-csatorna házigazdája különösen megbízhatónak tartja a most megszólalt forrásait. Elmondásaik alapján úgy tűnik, hogy az Intel illetékesei minden eddiginél biztosabbak az Arc grafikus vezérlők versenyképességében, nagy önbizalmukban az AMD Radeonokat látszólag nem is tartják konkurenciaként számon – olvasható az origo.hu cikkében.

A források szerint a 2022-es év lényegében a bemelegítés lesz az Intel számára, az Alchemist családba tartozó videókártyák piacra dobása mellett a jövő évi legfontosabb célt a grafikus meghajtóprogram jelentős optimalizálása jelenti. A 2023-as évre izgatottan tekintenek az illetékesek, következő generációs Battlemage termékekkel már a csúcskategóriában is fel szeretnék venni a harcot, rivalizálni kívánnak az AMD RDNA3 és az NVIDIA Lovelace architektúrás grafikus vezérlők krémjével.

További érdekesség, hogy az Intel utalgatásai szerint a várhatóan 2023-ban érkező Meteor Lake, avagy 14. generációs Core processzorokba integrált grafikus vezérlők a teljesítmény tekintetében kényelmesen kiüthetik a nyeregből az AMD Ryzen modellekbe integrált Radeonokat.

