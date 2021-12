Aki komolyan gondolja a játékot, ezt az egeret imádni fogja

Egy olyan egér született, amit akár az irodában, egy főnöki asztalon is gond nélkül el lehet képzelni. Ehhez még jön az is, hogy vezeték nélküli adatátviteli, egészen pontosan rádiós technológiát használ. Tehát elfelejthetjük a kevéssé esztétikus és kényelmetlen kanyargó kábeleket az asztalon, elég csak a gép USB-csatlakozójába dugni a dobozban található vevőegységet. A vezetéknélküliség nem érződik a súlyán, hiszen mindössze 80 grammot nyom, a fogása kényelmes, köszönhetően annak, hogy a tenyér organikusan fekszik rá, és az is tetszett, hogy bal- és jobbkezesek egyaránt használhatják.

A gombok és a görgő mérete kellően nagy, és az ellenállásuk is megfelelő. És ha már itt tartunk: a termék a cég egyedi, Prestige OM nevű mágneses kapcsoló technológiájára épül, amely elméletileg 100 millió (!!) kattintást kibír, és az sem árthat neki, hogy a játékos veszettül püföli. Ráadásul gyorsabban is reagál, mint a hagyományos kapcsolók, ami szintén lényeges szempont lehet.

Azt érdemes megjegyezni, hogy a bal oldalán elhelyeztek két programozható gombot. Ezekhez nemcsak játékbeli funkciók kapcsolhatóak, hanem bármilyen más egyéb számítógépes szolgáltatás, azaz konkrét applikációk is rendelhetőek hozzájuk.

Pontoss á g é s é rz é kenys é g

Egy egér esetében azt, hogy milyen finoman, pontosan lehet mozgatni a CPI (counts per inch) érték határozza meg, és értelemszerűen minél magasabb ez a szám, annál jobb az adott termék. Nos a SteelSeries Prime Wireless 18 000 CPI-t tud, ami elképesztően magasnak számít. Csak viszonyításként jó tudni, hogy az átlagos, olcsóbb, alap irodai egerek pár száz CPI-t produkálnak, és a jobb gamer vetélytársaknál is be kell érni 3-4000 CPI-vel. Az érzékenység egyébként módosítható, 100 és 18 000 CPI között szabadon, valamint a termék a különböző előzetesen programozott beállítások eltárolására is módot ad.

Összegzés

A minőségi anyagokból készült SteelSeries Prime Wireless egyértelműen egy felső kategóriás, igen jó, felhasználóbarát egér, amely akár az e-sportolók vagy profi grafikusok számára is megfelelő lehet.

