Sokkal olcsóbb egy okosotthon, mint gondolnánk

Ez valószínűleg a számos gyártó rengeteg különböző intelligens eszköze és az azokat vezérlő appok, digitális asszisztensek áttekinthetetlenül magas száma miatt is lehet. Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri. Ezek a legismertebb digitális asszisztensek, amelyek a legtöbb okosotthon-kompatibilis eszközt kezelik, de sajnos nem mind képesek kommunikálni az összessel – olvasható az origo.hu cikkében.

Az Apple oldalára állt gyártók például az Apple Home Kitet használják és sokszor nincs átjárásuk a Google Home rendszerébe, amit a Google Segédje irányít, így nagyon oda kell figyelnünk, hogy a telefonunkhoz és az otthoni rendszerünkhöz passzoló okos otthon kiépítésébe kezdjünk bele.

Ezt a legegyszerűbb talán úgy megoldani, hogy igyekszünk egy gyártó termékeit összeválogatni.

Az ár az egyik legfontosabb szempont

Ha pedig egy gyártó mellett szeretnénk kikötni, akkor a Magyarországon még mindig elég fontos tényezőként jelentkező árat vesszük figyelembe, ha nem is elsőként, de mindenképpen fontos érvként a sorban.

Alkatrészek, összeállítás

Az alkatrészek többségének beüzemelése elég egyszerű, hiszen az izzókat csak be kell csavarni egy lámpa foglalatába, a konnektorokat, bele kell dugni egy működő konnektorba és a többi készüléket is egyszerűen csak csatlakoztatni kell valamilyen áramforráshoz.

Ezek után le kell töltenünk okostelefonunkra a TP-link saját, Tapo nevű alkalmazását és az már pillanatok alatt felismeri az összes készüléket. Ekkor csak a beállítás marad hátra. Létre kell hoznunk egy saját virtuális lakást a valódi otthonunk mintájára és a megfelelő helységekben el tudjuk helyezni a különböző felismert okos készülékeket. Ha nem csak otthonunkat, de irodánkat is szeretnénk „felokosítani”, azt is megtehetjük, de kezelhetjük a rendszerből akár a nyaralóba telepített eszközöket is, szépen külön kezelve az otthoni rendszertől.

Használat, automatizálás

Egy okosotthon létjogosultsága többféleképpen is igazolható. Először is a takarékossággal, hiszen, ha mondjuk egy mozgásérzékelővel vezéreljük az otthon fényforrásokat, akkor biztosan csak ott lesz világítás, ahol éppen tartózkodunk, illetve a telefonunk segítségével bármikor, bárhol lekapcsolhatjuk a lámpát, ahol nincs szükség a világításra. Ez pedig a takarékosság mellett meglehetősen kényelmes dolog is. Végezetül fontos szempont még a biztonság is, hiszen az egy nagyon megnyugtató dolog, hogy a világ bármely pontjáról ellenőrizni tudjuk, hogy lekapcsoltuk-e otthon a villanyt, vagy épp az okosdugaljba csatlakoztatott vasalót.