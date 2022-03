Világszerte indokolt a fokozott kibervédelem

Mint ismeretes, ez a zsarolóvírus (is) ellenőrzi a támadás kezdetén az áldozat lokációját (például Windows API GetLocaleInfoW),

és ha a fertőzendő gép helye azerbajdzsáni, örmény, fehérorosz, kazahsztáni, kirgizisztáni, moldvai, tádzsikisztáni, orosz, türkmenisztáni, üzbegisztáni, ukrajnai vagy grúziaiként azonosító, akkor a ransomware fertőzés folyamata automatikusan megszűnik, el sem indul.

Ezt korábban már más ransomwarek esetén is láthattuk, emlékezzünk csak például mondjuk a Cerberre. Ha a korábbi Putyin–Biden-egyezségre gondolunk, amely az erőteljesebb orosz fellépést szorgalmazta az ottani ransomware bandákkal szemben, akkor a mai helyzetben ezt sajnos el is lehet felejteni, sőt most lesz csak felfutóban igazán az ESET kutatói szerint.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)