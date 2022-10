Nem hallgat tovább a NASA az ufókról

Az Amerikai Repülési és Űrhajózási Intézet három bizottságot hozott létre a technológia, valamint a pilóták és az utasok biztonságára gyakorolt hatások tanulmányozására, továbbá a kormányzati ügynökségekkel és a témával foglalkozó nemzetközi kutatókkal való koordinációra.

„Merőben új területre lépünk” – mondta Ryan Graves, a haditengerészet egykori vadászpilótája és védelmi vállalkozója, aki az AIAA azonosítatlan légköri jelenségek csoportjának társelnöke. Hozzá csatlakozott Ravi Kopparapu, a NASA bolygókutatója, aki a Föld-szerű bolygók lehetséges lakhatóságát tanulmányozza.

Gravesnek saját tapasztalatai is vannak a témában: állítása szerint 2014-ben és 2015-ben ufók lebegtek az általa vezetett F/A–18 Hornet vadászgép felett.

Elmondta, hogy a harmincezer tagot számláló AIAA több tucat tagja – repülőgépipari vállalkozók, kormányzati ügynökségek, agytrösztök és startupok – már csatlakoztak a munkájukhoz. „Több mint harminc éve a NASA-nál dolgozó emberektől” a „technológiai közösségekből érkezőkig” terjed az együttműködők összetétele.

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa kötelezte a Pentagont és a hírszerző ügynökségeket az ufók tanulmányozására és a felfedezéseik megosztására a felügyelőbizottságokkal és a nyilvánossággal. Ezek közé tartozik, hogy idén nyáron létrehozták a Pentagonban a kiterjedtebb, minden területre kiterjedő rendellenességek feloldásával foglalkozó hivatalt, amely az azonosítatlan tengeralatti járműveket is tanulmányozza. A NASA júniusban jelentette be saját UAP-kutatását.

A képviselőház által júliusban elfogadott, a nemzetvédelmi felhatalmazásról szóló törvény új eljárásokat vezetne be, amelyek

lehetővé tennék a jelenlegi vagy volt kormánytisztviselők számára, hogy megtorlástól való félelem nélkül közölhessenek bármilyen információt az ufókról.

Egy hírszerzési törvényjavaslat arra is utasítja a Kormányzati Elszámoltatási Hivatalt, hogy készítsen történeti beszámolót az elmúlt 75 év ufókkal kapcsolatos kormányzati erőfeszítéseiről, beleértve az ufótechnológiával kapcsolatos dezinformáció terjesztésére irányuló kormányzati erőfeszítéseket.

A Pentagon is összeállít egy jelentést a Kongresszus számára, amely a hónap végén esedékes a legújabb ufóészlelésekről. A jelentést „továbbra is a tervek szerint 31-én nyújtják be a Kongresszusnak” – közölte a Politico-val Susan Gough, a Pentagon szóvivője egy e-mailben.

Az UFO-kutatók szerint igazi fordulópont, hogy egy olyan elismert csoport, mint az AIAA, amelyet 1963-ban alapítottak a repüléskutatók és mérnökök legfőbb szakmai szervezeteként, beszállt a vitába.

Az AIAA kezdeményezése elsősorban a védett katonai légtérbe behatoló vagy a kereskedelmi járatokhoz veszélyesen közel haladó, bejelentés nélküli légi járművekre összpontosít.