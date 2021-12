Stresszevés - miért eszünk többet nehéz időszakban?

Számos tanulmány azt mutatta ki, hogy a fizikai vagy érzelmi stressz megnöveli a zsírban vagy cukorban gazdag ételek kívánatosságát. Az ilyen ételek hatása segít a stresszes állapot ellensúlyozásában, ami megmagyarázhatja, hogy miért nyúlunk rögtön ezekhez, ha problémába ütközünk.

A stresszevés nem csak annak tudható be, hogy valakinek nincs elég önfegyelme. A Medical News szerint például több ok is van, ami miatt ez a szokás kialakulhat:

Néhány ember számára a stresszevés tanult szokás. Lehet, hogy azért nyúlnak az édességekhez, mert kisgyerekként a szüleik így jutalmazták őket egy nehéz nap után.

A negatív érzelmekkel mindenkinek nehéz megküzdenie. Ezeket ösztönösen a lehető leghamarabb meg akarjuk szüntetni, és erre a legegyszerűbb rövidtávú megoldás olyan ételeket enni, melyek "boldogabbá" tesznek.

A stresszevés nem az egyetlen, ami nehezebb időszakokban hozzájárulhat a plusz kilókhoz. A stressz alatt álló emberek általában az evési szokásaik megváltozása mellett nem alszanak eleget, és kevesebbet is mozognak. Ha a stresszevés gyakori, visszatérő védekező mechanizmussá válik a problémák feldolgozására, negatívan befolyásolhatja az egészséget.

