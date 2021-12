A savanyú káposzta maga a csoda!

A savanyú káposzta tejsavbaktériumokat, rostokat tartalmaz. A benne lévő mikroorganizmusok elősegítik a belekben a hasznos baktériumok elszaporodását. Ezért szabályozza a bélműködést, egészségessé teszi a bélflórát, ezzel is erősítve az immunrendszert. C-vitamin tartalmát a savanyítás után is megőrzi, ezért télen is gazdag vitaminforrás – olvasható a Diétaésfitnesz.hu cikkében.

Magas rostanyag-tartalma miatt kellemesen eltelít, fogyókúrában is kitűnően használható. Savanyú káposztát akár minden nap tehetünk az asztalra kiegészítő fogásként is egy kis olívaolajjal leöntve. A C-vitamin mellett mangán-, réz- és cinktartalma erősíti az ellenálló képességet a vírusok és a baktériumok ellen. Vas-, fluor- és folsavtartalma hozzájárul a vérképzéshez. Különféle vitaminjai erősítik a csontokat, fogakat és az immunrendszert.

KÁPOSZTÁS EBÉD ÖTLETEK

1. Halas káposzta

Harminc dkg savanyú káposztát pároljunk meg 15 dkg általunk kedvelt tengeri hallal. Fogyaszthatunk hozzá barna rizst, esetleg zöld köretet.

2. Csirkés káposzta

10 dkg csirkemellet nagyon kevés olajon süssünk meg, adjunk hozzá vékony csíkokra vágott répát és piros kaliforniai paprikát. Végül keverjük össze 30 dkg párolt savanyú káposztával.

3. Savanyú káposztaleves

Kockázzunk fel 25 dkg burgonyát és 30 dkg piros húsú kaliforniai paprikát. Pároljuk meg 1 evőkanál olajon, hintsük meg pirospaprikával, majd adjunk hozzá 30 dkg kicsavart savanyú káposztát. Öntsük fel 5 dl zöldség erőlevessel, főzzük puhára. Paprika- vagy paradicsompürével, egy teáskanál tejföllel ízesíthetjük.

4. Hamis székelykáposzta

Egy kis fej vöröshagymát és 2 gerezd fokhagymát pici olajon megpárolunk, hozzáadunk egy kis sűrített paradicsomot, paprikát és paradicsomot feldarabolva, pirospaprikát. 15 dkg kockára vágott csirkemellel együtt megpároljuk. 15 perc múlva beletesszük a kiáztatott savanyú káposztát, és együtt készre főzzük. Végül leöntjük a kefirrel vagy joghurttal.

5. Savanyú káposzta burgonyával

Az apróra vágott fél kiló savanyú káposztát az olajban átfuttatott, apróra vágott vöröshagymára tesszük, babérral, borssal, köménnyel fűszerezve megpároljuk. Amikor már majdnem kész, hozzákeverjük a héjában főtt, szeletekre vágott burgonyát (25 dkg) és 1 deci paradicsomlevet. Pár percig együtt főzzük. Tálalás előtt tejföllel locsoljuk meg. Reszelt sajttal megszórva tálalhatjuk.

KÁPOSZTÁS VACSORA ÖTLETEK

1. Virslis savanyú káposzta

Kevés olívaolajon megdinsztelünk egy kis fej apróra vágott hagymát. Ráteszünk fél kiló savanyú káposztát, és időnként megkeverve fedő alatt megpároljuk. Szükség szerint egy kis vizet öntünk alá. Óvatosan sózzunk, mert a káposzta is sós. Közben egy kisebb lábosban megdinszteljük a másik, még kisebb hagymát. Rákarikázunk egy pár virslit, és pirospaprikát hintünk rá. Kevés vízzel felengedjük, és csak pár percig főzzük. Végül káposztához keverünk két kanál tejfölt is.

2. Savanyú káposzta körtével és fetával

A nyers savanyú káposztához keverjünk hozzá kevés olíva olajat, 5 dkg felkockázott fetasajtot és körtét. Teljes kiőrlésű pirítóst fogyaszthatunk mellé.

3. Savanyú káposzta almával

A két fejes salátát metéltre, 20 deka savanyú káposztát apróra vágunk. Hozzáreszelünk két megtisztított almát. A káposzta levét összekeverjük 2 evőkanál mézzel, és összevegyítjük a salátával. Ha nem elég savanyú, pici citromlevet csepegtessünk hozzá.

4. Káposzta kaporral és tormával

30 dkg savanyú káposztát két evőkanál tejföllel, 1 kiskanál reszelt tormával keverjünk ki. Borsozzuk meg, ízesítsük füstölt hallal, kaporral. Egy szelet teljes kiőrlésű kenyérrel tálalhatjuk.

5. Szendvics savanyú káposztával

Pirítsunk meg két szelet rozsos vagy teljes kiőrlésű kenyeret, tegyünk rá kevés olíva olajat, mozzarella sajtot, szeletelt paradicsomot. Szórjuk meg savanyú káposztával, borsozzuk meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)