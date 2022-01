Felejtse el a jojót! Ezzel a módszerrel fogyhat le végleg

Sajnos rengeteg fogyókúra csalódással ér véget. Hiszen a diétára úgy tekintünk, mint valami átmeneti önsanyargatásra, ami hetekig, esetleg hónapokig tart, majd az elért eredmény után visszatérhetünk korábbi életvitelünkhöz, vagyis ahhoz az étkezéshez, amitől előtte meghíztunk. S milyen igaz! A diéta során sokszor szigorú étrendi megszorításokat alkalmazunk, rossz esetben ráadásul egyoldalúan is étkezünk, esetleg átmenetileg – akár igen megerőltető – sportolni is elkezdünk. Végül ismét visszatérünk az ismert házi koszthoz, és a kényszerből vállalt, sok esetben semmilyen örömet sem okozó sportot is megkönnyebbülve abbahagyjuk – olvasható a Diétaésfitnesz.hu cikkében.

MIÉRT JÖN A JOJÓ?

Sok diéta olyan egyoldalú, hogy elsavasíthatja a szervezetet és felborul az anyagcsere. Aztán jön a meglepetés: rövid idő alatt eredeti súlyunknál is több kilót mutat a mérleg. Ezt hívják jojóhatásnak. Ennek oka, hogy a szigorú diéta miatt a szervezet védekezni kezd, csökkenti az alapanyagcserét, így kevesebb energia bevitele is elegendő lesz. A diéta abbahagyása után a továbbra is lassú anyagcsere mellett a zsír raktározása még hatékonyabb lesz. Ráadásul kalóriaszegény étrend mellett szervezetünk nemcsak a zsírt, hanem az izmokat is lebontja, de a diéta abbahagyását követően csak a zsírt építi vissza. Ez mindenképp a rendszeres és tartós testmozgás mellett szól. Ráadásul a jojóeffektus veszélyes is lehet, mert megváltoztathatja a pajzsmirigy működését és a hormonális szintet.

FOGYÓKÚRA HELYETT ÉLETMÓDVÁLTÁS

A tartós fogyás egyetlen igazán hatásos módszere tehát az életmódváltás. A siker titka, ha az egész család változtat nemcsak étkezési szokásain, de életvitelén is.

Szervezetünk működésének, energiaigényének napszaki ritmusa van. A legtöbb energiára a nap kezdéséhez van szükség, éjszakára a jelentős kalóriabevitel ártalmas. Megnehezíti az éjszakai alvást, és legnagyobb része zsír formájában elraktározódik.

Reggelire részesítsük előnyben a müzlis reggelit, szárított gyümölcsökkel, ami az egyik legegészségesebb reggeli eledel, magas rost és alacsony zsír tartalma miatt. Az olajos magvak számos ásványi anyagot, rostot, vitamint tartalmaznak, védik szívünk egészségét, kis mennyiségben segítik az ideális testsúly megtartását is.

A helyes táplálkozás ugyanakkor nem jelenti egyetlen élelmiszer, ételféleség tilalmát sem, de mennyiségi korlátozást feltétlenül jelent.

Ha fogyni szeretnénk, akkor különösen fontos, hogy a felhasznált energia több legyen, mint a bevitt kalória. Mindezt egy dietetikus segítségével könnyen meghatározhatjuk.

A napi utolsó étkezését érdemes lefekvés előtt 3 órával megejteni. Így alvásunkat sem zavarja a telt gyomor, és kisebb a zsírlerakódás esélye is.

Miből mennyit?

Gabonafélék 35%: étkezésünk alapját a jó minőségű gabonaféléknek kell kitennie, mégpedig a teljes, héjat is tartalmazó magvaknak, illetve a teljes kiőrlésű lisztet tartalmazó pékáruknak, tésztaféléknek. Mindez azért fontos, mert rengeteg rostot, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak.

FONTOS A SPORT

Az életmódváltás egyik legfontosabb része a rendszeres testmozgás beiktatása, napi fél-egy óra, de legalább heti háromszor egy óra feltétlenül szükséges egészségünk megőrzése céljából. Nem kell nagyon megerőltető sportot választani, a lényeg, hogy élvezzük a mozgást. Ha van kedvünk és módunk, próbáljunk ki minél több mozgásformát, váltogassuk azokat. A legegyszerűbb (és ingyen van) a rendszeres, tempós séta, esetleg futás, túrázás. Az úszás, kerékpározás ízületkímélő, könnyen elsajátítható, sok örömet okozó sport. A legfontosabb azonban, hogy örömmel, ne kényszerből sportoljunk, így könnyen mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé válik a mozgás.

