Növelheti a sportteljesítményt a tudatos szénhidrátbevitel

Az egy órát meghaladó testmozgás esetén már izotóniás itallal pótoljuk a folyadékot, hiszen a vízbevitel mellett a megfelelő szénhidrát- és elektrolitpótlás is elengedhetetlen a megfelelő teljesítmény eléréséhez. Az edzések és versenyek után az első étkezést lehetőleg fél órán belül iktassuk be, és javasolt, hogy 4:1 szénhidrát–fehérje arányú legyen. Ezt az arányt kivitelezhetjük például egy erdei gyümölcsös tejes turmixszal, illetve egy tojásos vagy tonhalas szendviccsel is.

