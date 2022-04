Stressz vagy szívbetegség okozza az erős szívdobogást?

Szívdobogás érzés a szorongástól?

Amikor heves szívdobogás érzésünk van, nem csak a mellkasunkban, de a nyakunkban, a torkunkban is érezhetjük, hogy meglódul, be-bedobban vagy éppen kihagy a szívverésünk. Ez lehet egy természetes reakció is a stresszre, amikor a szervezet „üss vagy fuss” üzemmódba kapcsol, és felkészül a cselekvésre. Ilyen esetekben az erős szívdobogás el is múlik, amint megszűnik az akut stresszhelyzet. Bizonyos esetekben azonban ezek a tünetek szívbetegségekre, jellemzően szívritmuszavarra is utalhatnak, ezért fontos lehet a kardiológiai kivizsgálás.

A stressz, a szorongás a leggyakoribb azon, nem szív eredetű okok közül, amelyek erős szívdobogás érzéshez, vagyis palpitációhoz vezethetnek.

Azonban, ha túl gyakran jelentkezik a panasz, lassan múlik, más tünetek is társulnak hozzá, és esetleg már nem is feltétlenül köthető egy adott helyzethez, mindenképpen érdemes kideríteni, mi áll a háttérben, hiszen nem feltétlenül csak szívbetegség, hanem akár pánikbetegség is lehet a kiváltó ok – hangsúlyozza Vaskó doktor.