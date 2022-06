Hét meseszép vízesés Magyarországon, ahova érdemes ellátogatni

1. Fátyol-vízesés, Bükk

A Szilvásvárad közelében található Fátyol-vízesés szépsége rengeteg hazai túrázót vonz évente, ez pedig nem is csoda – olvasható a Borsonline cikkében.Népszerűségét a mésztufagátak alkotta, összesen 18 lépcsőfokának köszönheti, amelyeken 17 méteren keresztül hömpölyöghet végig a vízáradat. Hazánk egyik legkiemelkedőbb természeti képződménye természetvédelmi értéket is képvisel, hiszen Magyarországon egyedülálló alakot ölt, ezért látogatásunkkor mindenképp vigyázzunk rá. A vízesésen túl még rengeteg szépséget tartogat a térség, gondolunk itt a Szikla-forrásra, az Istállós-kői-barlangra vagy a pisztrángos tavakra.

2. Dömörkapu-vízesés, Visegrádi-hegység

Budapesttől csupán 30 kilométert kell utaznunk, hogy a kirándulók körében igencsak népszerű Dömörkapu-vízesésnél találjuk magunkat. A változatos útvonal gyerekekkel is könnyedén bejárható, és akár útba ejthető egy szentendrei látogatás részeként is, ugyanis nagyon közel van a városhoz. A térségben számtalan látnivaló található, ilyen például a Holdvirág-árok és a Lajos-forrás, a vízesést pedig a Bucsina-patak vize táplálja, amely hét méter magasból érkezik. A célponthoz közeledve néhány lépcsőfok megtétele után akár közelebbről is megnézhetitek ezt a különleges természeti jelenséget.

3. Lillafüredi vízesés, Bükk

Lillafüreden található Magyarország legmagasabb mesterséges vízzuhataga. Hazánk rekordere 20 méter magasból ontja magából a vízáradatot, amit a Szinva-patak táplál. A patak korábban a Hámori-tóba torkollott, de a Palotaszálló építésekor a vizet elterelték, így kialakítva a vízesést, mellette hangulatos, teraszos sétánnyal – írja a Borsonline.

A sétányról könnyedén megközelíthető a vízesés lábánál található Anna-barlang bejárata, a kirándulás során ezt is útba ejthetjük, valamint egy József Attila-szobor is várakozik a zuhatag előtt, ugyanis a Lillafüreden eltöltött idő ihlette a költő Óda című versét.

4. Ilona-völgyi-vízesés, Mátra

A mátrai Parádfürdőtől öt kilométerre található Magyarország legnagyobb szintkülönbségű természetes vízesése, az Ilona-völgyi-vízesés. Az Ilona-völgy függőleges sziklafalának V alakú hasadékából, vékony sugárban, 10 méter magasból zúdul alá a víz. A zuhataghoz vezető sétaút felnőttek és gyermekek számára egyaránt ideális kirándulási célpont lehet, megközelíteni pedig leginkább a Sándor rét felől érdemes, ugyanis innen mutatja legszebb arcát ez a különleges természeti képződmény. A vízesés elsősorban nagyobb csapadék vagy hóolvadás után válik igazán látványossá, de ennek ellenére is bármilyen évszakban érdemes ellátogatni a térségbe.