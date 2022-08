Az ország, ahol a kávénak saját minisztériuma van

Bemutatta Pápua Új-Guinea miniszterelnöke az új kormányát, amelyben nem csak új politikusok, hanem teljesen új minisztériumok is helyet kaptak. Mostantól a szigetországban, a világon egyedülálló módon Kávéminiszter felel majd a kávéért, de külön tárcát kapott a pálmaolaj is – számolt be a VG.

James Marape augusztus elején nyerte meg a választásokat – sokak szerint megkérdőjelezhető módon – és egyik kampányígérete volt, hogy az ország mezőgazdaságának és exportjának jelentős részét adó kávé- és pálmaolaj-termesztést kiemelt kormányzati figyelem alá vegye – írja a hírportál a Guardian cikke alapján.

Ettől függetlenül lesz ugyanakkor egy önálló mezőgazdasági minisztérium is a kabinetben, így az agráriumban dolgozók kiemelt figyelmet kapnak majd. A pápuai kávé az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a térségben, már Ausztrália, Japán és az Egyesült Államokban is egyre több pápuai termék fogy a kávézókban.

Joe Kuli miniszter fókuszában a kávé, a kávé és a kávé áll majd kizárólag. Az ország minden tájáról lévő kávét meg akarok kóstolni és azt akarom, hogy a kávéexport még tovább bővüljön és vegye fel a versenyt a legnagyobb kávétermelőkkel

– mondta a kormányfő.

A pápuai kávétermelés 85 százalékát a kistermelők adják, így a kávéminisztérium megalapítása politikai hasznot is hozhat majd Marapénak. A kávéexport az ország GDP-jének mintegy hat százalékát teszi ki.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)