Milyen tünetek kapcsán gondoljunk hisztaminintoleranciára?

A tünetek igen sokfélék lehetnek. A légúti panaszoktól kezdve az emésztőrendszeren át az izmokat és a csontozatot is érintheti. Németh Alíz gasztroenterológust, hepatológust, a Budai Allergiaközpont orvosát a hisztaminintoleranciával kapcsolatban kérdeztük – olvasható az Origó cikkében.

A hisztaminintolerancia tünete lehet orrfolyás, orrdugulás, szívritmuszavar, magas vagy alacsony vérnyomás, hőhullám, az arc kipirulása, csalánkiütés, ekcéma, viszketés, fejfájás, hangulatingadozás, hányinger, puffadás, hasi görcsök, hasmenés, izom- és ízületi fájdalom.

Ha valakinél ezek közül több is jelen van egy időben, vagy a tünetei ugyan egy típusba sorolhatók, egy szervhez köthetők, de ott a szakorvos nem talált eltérést, akkor érdemes gasztroenterológussal is konzultálni, illetve a kivizsgálás során a hisztaminintolerancia lehetőségére is gondolni.