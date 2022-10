A gyömbér jótékony hatásai a szervezetünkre

A gyömbér egy igazi különlegesség, ízesíthetjük vele bátran az ételeinket, főzhetünk belőle teát, rágcsálhatjuk nyersen vagy kandírozott formában, akár édesség helyett. Szinte mindenki fogyaszthatja, ám a szívgyógyszert szedők és a magas vérnyomásúak, valamint a babát várók jó, ha óvatosak vele – mielőtt nagyobb mennyiségben kezdenék alkalmazni, jobb, ha kikérik az orvos tanácsát – olvasható a Diéta és Fitnesz cikkében.

De vajon mi mindenben segíti a szervezetet ez az intenzív ízű növény?

Javítja az emésztést

A felkavarodott gyomornak kifejezetten jót tesz egy gyömbéres étel, egy pici kandírozott gyömbér vagy egy csésze gyömbértea. A puffadást és a hasmenést is képes megszüntetni. A gyomorrontás tüneteit is enyhíti.

Nyersen elrágcsálni persze nem könnyű, hiszen az íze intenzív, csípős, de egy pici kandírozott gyömbér desszert helyett is megteszi.

A gyomorégéssel küzdők pedig naponta többször is kortyolgathatnak gyömbérteát.

A gyömbér az immunrendszer segítője

A gyömbér rendszeres fogyasztása támogatja az immunrendszer működését, így az őszi-téli időszakban is kevésbé kell tartanunk a meghűléses betegségektől. Melegítő, izzasztó hatása miatt a gyógyulást is felgyorsítja, ha mégis elkapunk valamilyen felső légúti betegséget. Méregtelenítő hatást is tulajdonítanak neki, így akkor is érdemes rendszeresen fogyasztani, ha a szervezetünkben felhalmozódott méreganyagoktól szeretnénk megszabadulni.

Csípős aromája a légutak tisztítására is alkalmas, így amikor náthásak vagyunk, inhalálhatunk is a forró vízben feloldott teáskanálnyi őrölt vagy kávéskanálnyi reszelt gyömbérrel.

Ez a torokfájásra és a köhögésre is remek háziszer lehet. A megfázásra jó hatású a forró, mézes gyömbértea is.

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)