Nyugodt körülmények között együnk, és minden falatot alaposan rágjunk meg

A gyors, kapkodó evés, az elégtelen rágás hatására rengeteg levegőt nyelünk étkezés közben.

Ezt a hatást fokozza, ha evés közben beszélünk, és ha szénsavas italokat iszunk, főképp, ha hideget, illetve ha gyorsan felhajtjuk.

Keserű teák gyenge emésztés esetén

A gyenge emésztés – amit az enzimek hiánya okoz és ami étvágytalansággal társul – nagyon jól reagál a keserű gyógynövényekből készített teákra. ezek akkor is jótékony hatásúak, ha a sok ülés miatt renyhévé vált a hasi szervek működése. A keserű anyagok serkentik a nyál, a gyomornedvek termelődését, így már a rágás is intenzívebbé válik és javul az emésztés. Jó hatású – akár külön-külön, akár keverék formájában – a kis ezerjófű, az üröm és a cickafark. A belőlük készült teát fél órával evés előtt kell elfogyasztani. A hideg tea kevésbé keserű. A cickafarkfű a legkevésbé keserű növény, egyúttal gyulladásgátló hatású is.