Ezeket kell szerződésben vállalnunk, mielőtt hazavihetjük házi kedvencünket

– Nem tudom kihagyni, hogy ne azzal kezdjem: az örökbefogadás alaposan átgondolt döntés legyen, hiszen 15–20 évre köteleződünk el! Azt, hogy ennyi idő alatt mi történik majd velünk, nagyon nehéz megmondani, de muszáj ezekbe is belegondolnunk, mielőtt magunkhoz veszünk egy kutyát, macskát, netán valamilyen más hobbiállatot – mondta a Feol.hu-nak Krepsz Gyöngyi, a Herosz székesfehérvári telephelyének vezetője, akivel sorra vették, mit foglal magában az örökbefogadási szerződés.

Kölyköt csak ideiglenesen adnak örökbe

Szükség lesz a személyigazolványunk számára és a lakcímkártyánkra, de elkérik a telefonszámunkat és az e-mail címüket is. És hogy miket kell vállalni az örökbefogadási szerződésben? Alap, hogy az állat tartásáról, élelmezéséről és biztonságos elhelyezéséről gondoskodunk.

Kutyák esetében az is, hogy nem tartjuk megkötve. Ezt ma már jogszabály is tiltja. Aláírjuk azt is, hogy megfelelő állatorvosi ellátást biztosítunk az állatnak. Az új gazda feladata betegség esetén az állat gyógyíttatása, illetve a további oltások beadatása is.

Kivételt ez alól csak az ideiglenesen örökbe adott – leginkább a hat hónapnál fiatalabb – állatok képeznek. Az ő esetükben az oltások esedékességéről telefonon értesítik – és ezt bizony minden alkalommal meg is teszik! – a befogadót, a Herosz állatorvosa térítésmentesen be is adja, illetve betegség esetén kezeli a kutyát, vagy a macskát. Krepsz Gyöngyi azonban a Feol.hu-nak elmondta, az ideiglenes gazdi velük egyeztetve elviheti az általa választott állatorvoshoz is az állatot, ám ez esetben a költségeket neki kell vállalnia (tulajdonképpen ez is a menhely egyfajta támogatása), illetve elvárják, hogy a kezelés, oltás dokumentumait megküldjék a Herosznak.

A cikk ITT olvasható tovább.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Unsplash)