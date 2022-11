Kedvenceink immunrendszerét is védeni kell

„Fontos szem előtt tartani, hogy hány éves az állat, van-e valamilyen alapproblémája, mekkora a termete, és azt is, hogy épp aktív-e vagy „kanapékirály”. Nem mindegy, hogy mennyi zsír, fehérje és szénhidrát van az eledelben. Mostanában, hibásan, de trend lett a 30-40 százalékos fehérjetartalmú tápot is bevinni a piacra, pedig a 28 százalék feletti eledel csak a sportoló kutyáknak jó. Amelyik nem mozog sokat, azoknak nemhogy használ, de még ártani is fog” – mondta Bara Ildikó.

Sok kutya szenved az allergiás tünetektől

A szakértők tapasztalatai szerint Magyarországon a kutyák fele allergiával vagy ételintoleranciával küzd. Sokszor előfordul, hogy évekig tünetmentes marad az állat, majd egyszer csak a felszínre bukkan a betegség.

Az allergia kialakulása sem csak egy dologra vezethető vissza, hanem további allergiákkal társulhat, így okozva tüneteket az állatoknál.

A nem megfelelő táp kiválasztása számos problémához vezethet: tápanyaghiány, vitaminhiány, bélirritáció, szivárgóbél-szindróma, ízületi, hasnyálmirigy és egyéb szervi problémák.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)