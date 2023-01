Mennyi az annyi?

Egy tábla csokoládé energiatartalma az összetevők alapján változhat, de minimum 500 kcal energiát tartalmaz egy 100 grammos darab. Azok a csokoládék, amelyekhez a gyártás során több cukrot adnak és/vagy olajos magot, aszalt gyümölcsöt vagy tölteléket is tartalmaznak, magasabb az energiatartalmuk. A csokoládé energiatartalmát a zsírtartalom is befolyásolja, minél magasabb a termékben a kakaó százalékos aránya, annál magasabb a zsírtartalma is.