Meddig tart még a huzavona az Újpest eladása körül?

De most tényleg megszabadulna a csapatunktól, sőt ezt már tavaly is megtette volna. Akkor úgy volt, hogy 2022. június 20-ig nyélbe ütik az ügyletet, arról szólt a fáma, hogy egy kínai hátterű, de magyar vezetőkből is álló gárda venné meg az Újpestet tőle, méghozzá azzal a nagy örömmel, hogy ha ez megtörténik, akkor Kovács Zoli, a legendás „Kokó” lesz az, aki a klub ügyvezetői irányítását átvenné. Wéber Gyuri is biztos volt az akkori adásvételben.