Félmillió ember nem fizet jövőre jövedelemadót

A személyi jövedelemadó (szja) ügye a közbeszéd egyik legfontosabb kérdése lett azóta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök július elején szóba hozta az szja-visszatérítés ötletét. Az elképzelés lényege, hogy a gyermekes családok – az átlagjövedelemig – a jövő év elején visszakapják az idén szja címén befizetett adójukat, ha 2021 gazdasági növekedése meghaladja az 5,5 százalékot. Erre a legutóbbi közlések szerint meg is van minden esély, a második negyedévben ugyanis kiemelkedő, majdnem 18 százalékos növekedést mutatott fel a magyar gazdaság, ami csak megerősítette azokat a várakozásokat, amelyek hat, de inkább hét százalék feletti idei GDP-emelkedésről szóltak.

A miniszterelnök júniusi bejelentése után az szja ügyében megszólalt a gazdasági élet szereplői mellett a belpolitika számos résztvevője, Gyurcsány Ferenc DK-elnök például észszerűtlen és elvetemült adócsökkentéseket emlegetett, a Jakab Péter vezette Jobbik pedig az emberek túladóztatásáról beszélt.

Adóügyekben végképp nem kérünk tanácsot a baloldaltól. Gyurcsány a kormányzása alatt az évszázad megszorítását és adóemeléseit hajtotta végre, Jakab pedig nem több egy politikai paprikajancsinál, akit Gyurcsány rángat. Velük sem ebben, sem másban nincs semmi dolgunk

– reagált a baloldali felvetésekre a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár a Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva azt mondta:

jövőre soha nem volt eredmények jöhetnek az adózásban, 2022-ben tíz adófizetőből egy egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem fog fizetni. Mégpedig azon kedvezmények miatt, amelyeknek a bevezetését a baloldal a legtöbbször nem támogatta.

Tállai András: Gyurcsányékat meg kell állítani! Fotó: Koszticsák Szilárd

A részletekről szólva az államtitkár azzal kezdte, hogy jövőre is élnek majd a gyermekek után járó szja-kedvezmények. Egy gyermek után havi tízezer, kettő után havi negyvenezer, nagycsaládban pedig gyermekenként havi 33 ezer forint kedvezmény jár. Ezek révén jövőre több mint kétszázezer embernek nem kell jövedelemadót fizetnie. Emellett a következő évben is él majd a négy vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentessége, azaz nagyjából ötvenezer anyától nem kér el az állam személyi jövedelemadót. Januárban pedig újabb mentesség lép életbe: a 25 évnél fiatalabbakat – az átlagbér mértékéig – szja-mentesség illet majd meg. – Az új szabály jövőre nagyjából háromszázezer fiatalt érinthet, közülük akár kétszázezernek is nullára csökkenhet a fizetendő jövedelemadója – részletezte az államtitkár.

Bár akadhatnak átfedések, úgy számolunk, hogy a nagyjából ötmillió adófizetőből jövőre akár félmillió embernek nem kell majd lerónia egyetlen fillér szja-t sem. Ez óriási eredmény, olyan, amilyet baloldali kormányzás alatt soha nem élhetett meg a magyar társadalom

– fogalmazott Tállai András, majd arról beszélt:

erős a gyanú, hogy ezeknek a kedvezményeknek a legnagyobb részét elvennék Gyurcsányék, ha 2022-ben hatalomra kerülnének, hiszen egyszer már megtették: kormányzásuk alatt minden, a gyermekeseket segítő adókedvezményt eltöröltek.

– Gyurcsányék mindig a magyar embereket, a gyermekeseket, a munkavállalókat adóztatták, mindenre az adóemelés volt a válaszuk. A magas adókkal tönkretették a gazdaságot, a családokat, a vállalkozásokat, megduplázták a munkanélküliséget és alacsonyan tartották a fizetéseket. Ráadásul a migránsokat is betelepítenék, akiket a magyar emberek adójából tartanának el – vélekedett az államtitkár. Ezek alapján úgy vélte: Gyurcsányék félmillió gyermekes szülő és fiatal adómentességét is veszélyeztetik.

Meg kell állítani Gyurcsányékat, akik most újra hatalomra akarnak kerülni. Stop, Gyurcsány!, Stop, Karácsony!, Stop, adóemelés!

– mondta az államtitkár.

Mint a miniszterhelyettes kifejtette: a kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja, minden lehetséges intézkedést meghoz, hogy a gazdaság már idén erős emelkedésbe kezdjen. – Ha a feltételek fennállnak, vagyis ha a nemzeti konzultáción is támogatják az emberek a kormány terveit, s elérjük az 5,5 százalékos gazdasági növekedést, akkor a jövő év elején akkor is kifizetjük az egymillió családnak az szja-visszatérítést, ha a baloldal és Gyurcsány a feje tetejére áll is – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Idén négyszer kapnak extra jutttást a nyugdíjasok. A részletekről ITT olvashat.

Hozzátette: