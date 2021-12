Buktatók az öröklésben: a családok fele érintett lehet

Az elnök szót ejtett a családi cégekről is – manapság ugyanis egyre több család működtet érdemi vagyont jelentő vállalkozást. – Könnyen megeshet, hogy a családi cégben csak az egyik leszármazó vesz részt tevékenyen, a többiek viszont nem. Ilyenkor az örökhagyó halála esetén sem kell felosztani a céget. A szülő dönthet például úgy is, hogy úgynevezett bizalmi vagyonkezelést alapít. Adott esetben oly módon, hogy a vállalkozásban régebb óta részt vevő gyermek továbbra is cégben marad, a többiek pedig a hozamból kapnak meghatározott részt – magyarázta a közjegyzők első embere.

Tóth Ádám szerint az örökségtervezés leginkább akkor lehet nagy jelentőségű, ha az örökhagyó több házasságot is kötött, akkor pedig különösen, ha öregkorára élettársi kapcsolatban él.

Jó tudni, hogy az élettárs nem törvényes örökös, a jogszabály tehát őt nem védi. Ha az örökhagyó megfelelő vagyont szeretne juttatni annak, aki időskorában mellette van, a végrendelet lehet a megoldás

– összegzett az elnök.