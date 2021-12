Milliárdok a kincstártól

Sikeresen lezajlott a jövő évi agrártámogatásokhoz kapcsolódó adategyeztetési időszak. A gazdák által benyújtott egységes kérelmek esetében a Magyar Államkincstár (MÁK) több mint hétezer adategyeztető végzést küldött ki a gazdálkodóknak, amelyek többségére határidőben megérkezett a válasz. A kincstár ezek alapján folytatja az érintett kérelmek feldolgozását, és gondoskodik a kapcsolódó támogatási összegek mihamarabbi kifizetéséről.

Ahogyan azt lapunk a MÁK-tól megtudta, számos esetben volt szükség az egységes kérelmek pontosítására. Gyakran előforduló probléma volt például, hogy a gazdák pontatlanul jelölték meg a táblát, amely után a támogatást igényelték, és előfordult az is, hogy olyan területre kértek támogatást, amelyet nem is művelnek. A kincstár ellenőrzései során kiderült, hogy sok esetben részben vagy egészben elbokrosodott területre nyújtottak be támogatási kérelmet a termelők.