Fontos változások jönnek a mezőgazdaságban

Számos jogszabályváltozást hozott az új év a hazai mezőgazdaságban. Január elsején életbe lépett a gazdaságátadási törvény, amelynek köszönhetően az idősebb termelők egyszerűbben adhatják át a stafétát a következő generációnak.

Az új szabályozás elsősorban az adminisztrációt könnyíti meg, hiszen egy szerződés keretében nemcsak a termőföld kerülhet a fiatal gazdákhoz, hanem egyúttal a haszonbérleti jogviszony, a hatósági engedélyek is. A szerződések átruházása és a pályázatok, támogatások, hiteljogviszony átadása is sokkal egyszerűbbé válik.

Az öröklésre vonatkozó előírások is módosultak. A változások célja, hogy a régi örökségként cipelt osztatlan közös tulajdon okozta probléma – amelynek felszámolása érdekében jelentős intézkedéseket hozott a kormányzat – ne termelődjön újra. A jogszabály módosítása nyomán ezentúl egy helyrajzi szám nem az örökösök számával osztódik majd. A hagyatéki eljárás során három lehetőség közül választhatnak majd az örökösök. Az érintettek megállapodhatnak abban, hogy az örökhagyó ingó és ingatlan vagyona közül ki, mit örököl. A földterületeket megoszthatják az osztatlan közös tulajdon felszámolásának szabályai szerint is. Ha pedig nem sikerül megállapodásra jutniuk, akkor el kell adni a földet, és az abból keletkezett vételárat oszthatják szét egymás között. A cél ugyanis az, hogy ha lehet, egyetlen tulajdonoshoz kerüljön a termőföld.

Szintén az új év első napjaiban lépett hatályba az élelmiszer-pazarlást csökkenteni hivatott jogszabály. Eszerint a nagyobb áruházaknak minden olyan közeli lejáratú élelmiszert, amit saját csatornáikon keresztül nem tudnak hasznosítani, az Élelmiszermentő Központon keresztül a rászorulókhoz kell eljuttatniuk. A boltoknak élelmiszermentési tervet is készíteniük kell, ebben minden olyan csatornát feltüntethetnek, amelyen keresztül a közeli lejáratú termékeket hasznosítják, ideértve a kiárusítási akciókat is.

Fontos változást hozott 2022 a földforgalmi szabályokban is. A módosítások egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy az adásvételi szerződéseket a földhivatal még a kifüggesztés előtt megvizsgálja.

Az előzetes vizsgálat során számos hibára még időben fény derülhet. Ugyanez az eljárás vonatkozik a haszonbérleti szerződésekre is. Az elővásárlási jog gyakorlása is egyszerűbbé válik. Míg korábban a jogosultságot különböző dokumentumokkal kellett igazolni, a földhivatal az idei évtől kezdve a közhiteles nyilvántartásokból tájékozódik. Szigorodik ugyanakkor a haszonbérleti díjakra vonatkozó előírás. Január elsejétől a földhivatalnak minden olyan haszonbérleti szerződést el kell utasítania, amelyben irreálisan magas díjat határozott meg a bérbeadó. Ha egy földterület esetében a bérleti díj eltér az átlagos helyi értéktől, akkor annak okát igazolniuk kell a feleknek.Itt is segít a rezsicsökkentés A mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások is élhetnek a rezsicsökkentett energiaár lehetőségével. A kormány az európai energiaválság hatásainak tompítása érdekében a lakosság mellett a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak is lehetővé tette a villamos energia rezsicsökkentését. Nagy István agrárminiszter szerint az intézkedés csaknem száztízezer agrár- és élelmiszeripari vállalkozást érint. – A kormánynak kiemelten fontos, hogy a hazai élelmiszer-ellátáson belül minél nagyobb arányban jelenjenek meg a Magyarországon előállított élelmiszerek. A villamos energia rezsicsökkentése az e téren már elért eredmények megőrzését és további előmozdítását biztosíthatja – mondta a tárcavezető az MTI-nek. Az alacsonyabb energiaár a legfeljebb tíz főt foglalkoztató és négymilliárd forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vagy mérlegfőösszegű mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és középvállalkozásokra vonatkozik. A mezőgazdaságban mintegy 104 ezer, az élelmiszer-feldolgozás területén több mint 3100 vállalkozás tartozik ebbe a körbe.

