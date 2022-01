Ne dobd el, inkább javítsd meg!

Néhány évtizede még teljesen bevett dolog volt a személyautók gumija futófelületének a felújítása, azonban a távol-keleti olcsó import kiszorította ezt a technológiát a piacról. Ma az Osnabrück melletti Dissenben található Reifen Hinghaus az egyetlen újrafutózott autógumikat gyártó cég Németországban – olvasható az Automobilwoche.de portálon. Az 1980-as években sok cég foglalkozott személygépkocsi-gumiabroncsok újrafutózásával, ma már csak tíz-húsz autógumi-felújító van egész Európában. Az újrafutózott gumikról alkotott kép az elmúlt évtizedekben nem volt különösebben kedvező, az összehasonlító tesztekben viszonylag gyengén teljesítettek.

A Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány (DBU) szerint

évente körülbelül 570 ezer tonna régi gumiabroncs halmozódik fel Németországban.

Legtöbbször elégetik vagy gumigranulátummá és gumiporrá dolgozzák fel. Ez azonban sok energiába kerül, ezért az alapítvány támogatja az Allianz Future Tyres (AZuR) hálózatát, amelynek célja, hogy a következő években az újrafutózott abroncsokat az új abroncsok komoly alternatívájának tekintsék. A legjobb újrahasznosítás az újrafutózás, mert tovább használjuk az abroncsot – mondta Christina Guth, az AZuR projektmenedzsere.

Minőségellenőrzés egy magyarországi abroncsgyárban. Energiaigényes ágazat Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A haszongépjármű-ágazatban az újrafutózott anyagok már most is nagy szerepet játszanak, jelenleg az autóbusz- és teherautó-abroncsok harminc százalékát újítják fel. A következő hét évben ez az arány ötven százalékra emelkedhet.

A haszongépjárművek abroncsait legfeljebb háromszor, a repülőgépekét legfeljebb tizenkét alkalommal újítják fel.

Még a motorsportszektorban is működnek olyan beszállítók, amelyek újrafutózott gumikat szállítanak. A nagy abroncsgyártók, mint például a Michelin vagy a Bridgestone maguk is kínálnak újrafutózott haszongépjárművekhez abroncsokat. A Michelin szerint egy-egy felújított gumival akár ötven kilogramm nyersanyagot is megtakaríthatnak. Átlagosan mindössze húsz kiló anyagot építenek bele a vázba, ami hetvenszázalékos megtakarítást jelent egy újonnan gyártott abroncshoz képest.

Az ADAC, a német autóklub szóvivője, Melanie Mikulla szerint az autógumik újrafutózása nagyszerű lehetőséget kínál az erőforrások észszerű felhasználására. Annak, hogy a vásárlók korábban nem érdeklődtek az újrafutózott termékek iránt, az az oka, hogy az árukon import új abroncsokat lehetett vásárolni. Ez nem ösztönözte a felhasználókat arra, hogy váltsanak az újrafutózott abroncsokra.

A gumiabroncsok felújításával szemben a használt autók korszerűsítése teljesen új fejlemény az autóiparban.

A Renault dobta be a követ az álló vízbe azzal, hogy bejelentette, egyes gyáregységeiket átállítják használt autók újjáépítésére.

Ezekben a használtautó-gyárakban nem csak Renault, de akármilyen gyártmányú gépkocsiból olyan járművet hoznak létre, amelyek új életciklust kezdhetnek, nulla kilométeróra-állással.

Nemrég a Toyota is bejelentette, hogy új szolgáltatást indít, amelynek során a gépkocsi-tulajdonosok saját autójukra kérhetnek élettartam-hosszabbítást – tette közzé a TopGear.com.

Japánban már elérhető a Kinto Factory szolgáltatás, amellyel naprakészen tarthatják járműveiket. Ennek során többek között az autókat fejlett vezetőtámogató rendszerekkel frissítik.

A Toyota szerint a Kinto Factory végső célja nem az, hogy vadonatúj autókat szállítson a vásárlóknak, hanem az, hogy a tulajdonosokkal együttműködve fejlessze őket tovább. Emellett a Kinto Factory felajánlja a régebbi alkatrészek cseréjét, sőt akár a járművek személyre szabását is. A szolgáltatás hamarosan elérhető lesz Nagy-Britanniában, majd más európai országban is.