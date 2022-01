Stratégiai fontosságúak a genetikai erőforrásaink

Magyarország világviszonylatban is kiemelkedő szerepet tölt be a haszonállat-génmegőrzésben, ezért hazánk növény- és állatvilágát nemzeti értékként kezeli és fontos erőforrásnak tekinti. Ebben a munkában kiemelt feladat hárul a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézetére – közölte Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető az intézet baromfitelepének központi épületátadásán elmondta: a gödöllői intézmény a hazai haszonállat-génmegőrzés stabil bástyája, mely kiemelkedő szerepet tölt be a baromfik genetikai információinak tárolásában. Jelenleg hazánkban csak Gödöllőn van olyan génbank, ahol az összes hazai őshonos baromfifajta szaporítóanyaga megtalálható.

Egyedülálló módon ugyanez a telephely ad otthont az őshonos magyar baromfifajták élő állományának is, amely elengedhetetlen a fajták hosszú távú fenntartásához. Az intézet feladatainak bővülésével további fajok számára fenntartott génbankot fejlesztettek, így a nyúl, a méh, a hal, valamint a magyar kutyafajták szaporítóanyag-mintáit is itt tárolják, amely DNS-bankkal is kiegészült.

Az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrásaink, a hazai kultúrnövény- és haszonállatfajták nemzeti örökségeink, közkincseink, nemzeti identitásunk részei és Magyarország szimbólumai is – hívta fel a figyelmet a miniszter.

A miniszter hangsúlyozta, a baromfitelep központi épületének állaga az idők során sokat romlott, és már nem volt alkalmas az egyre növekvő feladatok ellátására, ezért a létesítmény fejlesztése mellett döntöttek, amely mintegy 163 millió forintos támogatásból valósult meg. A központi épület megújulása és a korábbi beruházások elengedhetetlenül fontosak a megfelelő színvonalú működés szempontjából. Ezért tavaly 325 millió forintot fordítottak a gödöllői intézetben különböző beruházásokra. Ezek a korszerűsítések hozzájárultak az állattartási körülmények javításához és a hatékonyabb munkavégzéshez.

Fotó: Nagy István agrárminiszter a megújult intézetrész átadóján (Fotó: Agrárminisztérium/Pelsőczy Csaba)