Együttműködés a versenyképesség fokozására

Az Északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna vállalkozásai versenyképességének fokozására, a 2021–2027 közötti európai uniós gazdaság- és vállalkozásfejlesztési pályázati forrásainak eredményesebb felhasználására együttműködési megállapodást írt alá Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kormánybiztos az érintett megyék kereskedelmi és iparkamarai elnökeivel hétfőn Budapesten – közölte a távirati iroda.

Palkovics László, a Északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna kormánybiztosa kiemelte, a területen gyorsítani kell az együttműködést a magyarországi beszállítói háttér erősítésében, a magyar tulajdonú vállalatok továbbfejlesztésében. Hozzátette, ebben a munkában a magyar kormány partnerként számít a kamarákra.

A magyar tulajdonú vállalatok jelentős része az elmúlt időszakban jó irányban fejlődött, de még van tennivaló a digitalizáció, a vállalati rendszerek alkalmazása területén – jegyezte meg.

Palkovics László elmondta, a gazdaságfejlesztés segítésére a kormány úgy alakította át a hazai egyetemi rendszert, hogy a felsőoktatási intézmények a korábbinál intenzívebb kapcsolatot alakítsanak ki a gazdasággal.

Hozzátette, az elmúlt nyolc év folyamatának egyik eredménye az egyetemi modellváltás, amely erőteljesen érintette az Északkelet-magyarországi régiót a debreceni, a miskolci, és a nyíregyházi egyetemek révén, és ezt a célt szolgálja majd az egri Eszterházy Károly Egyetem átalakulása is. Az egyetemek működése ugyan egy-egy városhoz köthető, de a szakemberképzésben ellátott szerepük túlmutat a város határain – jegyezte meg.

Palkovics László kitért arra is, hogy a kormány nemcsak az egyetemek működését, hanem a finanszírozását is átalakította. A modellváltó egyetemeknek 2021–2022 között jelentős finanszírozási többletük van, emellett támogatja az intézményeket az egyetemfejlesztési projekt is, míg kapcsolódásukat a gazdasághoz a science parkok, az ipari parkok rendszere segíti.

A miniszter hangsúlyozta, a gazdaságfejlesztéshez szorosan kapcsolódik a szakképzési rendszer átalakítása, ennek sikerét mutatja, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a szakképzési intézményekbe felvettek száma. Fontos eleme volt az átalakításnak az oktatók helyzetének rendezése, a jövedelmük emelése, a szakképzésben tanulók ösztöndíjrendszerének létrehozása, illetve az ágazati tanácsokban a gazdaság szereplői közvetítik a szakképzéssel szembeni igényt – sorolta Palkovics László.

A miniszter beszélt arról is, hogy a kitűzött északkelet-magyarországi infrastrukturális fejlesztések teljesültek, további autópályák épülnek és vasútfejlesztések lesznek. Példaként említette, hogy a Budapestet elkerülő V0 vasúti körgyűrű fejlesztése gazdasági hatással lesz majd az ország minden részére, főleg az áruszállítás terén, és vasútlogisztikai fejlesztések indulnak Záhonynál is.

Palkovics László hangsúlyozta: a Magyarországra érkező beruházásokat tekintve 2021 az egyik legjobb év volt, és a 2022-es még ennél is jobb lehet.

Borítókép: A tatabányai ipari park madártávlatból (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)