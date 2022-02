Érkeznek a gépjárműadóról szóló iratok

Idén is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) postázza a gépjárműadóval kapcsolatos értesítéseket és határozatokat,

a fizetésre kötelezettek vagy a hivatalos képviselőjük a közteher első részletét március 15-ig, a második részét pedig szeptember 15-ig fizethetik be késedelem nélkül

– közölte az adóhivatal. Mint írták, ebben az évben is azoknak küldenek határozatot, akiknél a 2021-es évhez képest változott a gépjárműadó összege, és emlékeztető értesítést vehetnek kézhez azok az adózók, akiknél az adó éves összege nem változott.

A gépjárműadó elektronikus úton – elérhetőség híján postán – közölt összegét idén kerekítés nélkül, forintban kell leróni – ha a fizetendő összegben ez okoz különbséget tavalyhoz képest, akkor is csak értesítést postáz a NAV – jelezték. Ahogy azt is, hogy sem határozatot, sem értesítő levelet nem küldenek azoknak, akiket a nyilvántartás szerint egész évre adómentesség illet meg – például a civil szervezetek vagy az egyházi jogi személyek.

Két részletben fizetik a gépjárműadót az arra kötelezettek Fotó: Jászai Csaba

Ezúttal is szigorú az elszámolás: akik a megadott határidőkön túl teljesítik az adóbefizetést a hivatal által e célra megadott számlaszámra, késedelmi pótlékra számíthatnak, így a fizetendő összeg magasabb lesz. Érdemes arra is figyelni, hogy banki átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni az utalás közlemény rovatában, ennek híján ugyanis a NAV nem, vagy csak utóbb tudja a befizetett összeget az adózónál elkönyvelni.

Azok a gépjármű-tulajdonosok,

akik kötelezettek a pénzforgalmi számla nyitására, csak átutalással teljesíthetik a befizetést,

míg mások postai csekken, vagy az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (eferen) keresztül fizethetik be az adót.

Az adóhivatal arról is tájékoztatott, hogy amennyiben képviselő vagy meghatalmazott jár el a gépjárműadóval kapcsolatban, akkor a határozatot csak a képviselő kapja kézhez, míg az emlékeztető értesítést az adózónak és a képviselőnek is továbbítják. A pontosság kedvéért a képviselőket külön is tájékoztatják a tudnivalókról.

Borítókép: aki késve fizet, pótlékkal terheli a fizetendő összeget (Fotó: Mirkó István)