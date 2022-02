Hazánk élre törhet a régió turizmusában

A hét százalék feletti magyar GDP-bővülés is azt mutatja, hogy jól vizsgázott a kiszámítható, konzekvens járványügyi szabályozás hazánkban. Ausztriá­ban viszont a turizmus nagyon megszenvedte az állandó szabályváltozásokat, amely elbizonytalanította nemcsak a gazdasági élet szereplőit, hanem az utazókat is – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a hazai turizmus korábbi ausztriai külképviselet-vezetője. Kovács Balázs a bécsi székhelyű GD Consulting tanácsadó cég vezetőjeként aláhúzta:

az osztrákok örülnek, hogy tavasztól szakíthatnak a szigorú járványügyi rezsimmel.

– Az ausztriai közbeszédben a „szabadság napjának” nevezték el március 5-ét, amikortól gyakorlatilag a turizmust sújtó legtöbb Covid-szabályt és a szigorú ellenőrzéseket teljesen felszámolják – jegyezte meg. Kifejtette: az újrakezdés időszakában a turizmusban erősödik a regionalitás és a biztonság iránti igény. Ebben hazánk előnyösebb pozícióban van a sógorokhoz képest.

– Magyarországnak soha nem volt ekkora esélye arra, hogy sikerrel egy régiós összefogás élére álljon, illetve hogy a körülötte kialakuló minőségi turisztikai élménytérből sokat profitáljon.

Hatalmas geopolitikai előnyünk, hogy egyszerre vagyunk a V4-es és a C5-ös (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia) kooperáció tagja, így fordítókorong-szerepünk is lehet az egész régióban – fogalmazott.

Kifejtette, jelenleg az a fő, közös szándék, hogy ezen országcsoportok lakossága között a turisztikai interakciók számát növeljék, és például Magyarországnak csökkenjen az Európán kívüli piacoktól való függősége az utazási területen is.

– Az is helyzeti előnyt ad, hogy jövőre Veszprém és a Balaton régió közösen birtokolja az Európa kulturális fővárosa címet.

Az ezzel járó reflektorfény meghatározó turisztikai és kreatív élménytérre vetül, éppen az ágazat globális újraindulásának idején. A VeB–2023 projektek és a Veszprém–Balaton régió iránt már most is hatalmas érdeklődés mutatkozik a közeli német és osztrák küldőpiacokon, amit a szervezők felismertek és jól ki is használnak már az idei „felvezető évben” – állapította meg Kovács Balázs, hozzátéve, hogy a járvány előtt éveken át előttünk járó Ausztria jóval nyitottabb a szoros együttműködésekre is, keresik a megoldásokat a közös kihívásokra.

A magyar turizmus korábbi külképviselet-vezetője szerint hazánk esélyei kiválóak a régiós piacokon Fotó: Éberling András

Nemrégiben például az osztrák szállodaszövetség elnöke szorgalmazta, hogy a magyarokkal közösen oldják meg a leginkább égető, munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémákat.

Továbbra is nagy gond, hogy még mindig nem vették fel az elfogadott oltások listájára a Szputnyik oltást, ami miatt a munkáltatókat képviselő, komoly lobbierővel rendelkező Osztrák Gazdasági Szövetség emelte fel a szavát.

– A turizmusból több mint 25 ezer munkavállaló hiányzik, miközben az orosz vakcina elismerésének hiányában a folyamatos tesztelés gondot okoz a szezonális külföldi dolgozóknak,

ami a tavaszi–nyári idényben újabb jelentős hátránnyal járhat – mondta.

A járványügyi enyhítések kapcsán a Bécsben élő szakértő arról is beszélt, hogy ugyan örülnek, de megosztottak a szállodások a kérdésben, akiknek egy része amiatt aggódik, hogy a külföldről érkező vendégeknél macerás lehet a tesztek ellenőrzése a recepción. Ráadásul kialakult egy „kelet–nyugat törésvonal”, ugyanis míg a hosszabb tartózkodási időre berendezkedett nyugat-ausztriai síhotelek továbbra is szigorúbb szabályozást várnak el, addig a kelet-ausztriai szállodások megengedőbbek.

Újra megtelhet turistákkal Bécs belvárosa Fotó: Alex Halada

Márciustól viszont két év után eltörlik az éjféli zárórát is: újranyithatnak a bárok, diszkók, hajnalig nyitva tartó szórakozóhelyek.

– Ezen a területen a járvány előtt csaknem háromezer vállalkozásnál mintegy nyolcvanezren dolgoztak.

Az éves forgalmuk csak Bécsben meghaladta az egymilliárd eurót, ezért a veszteségük már tetemes,

és csődbe mehet a cégek fele, ha újra elkezdődnek például a hiteltörlesztések – jegyezte meg.

A fokozatosság elve szerint viszont már mától, szombattól elkezdődnek az enyhítések, eszerint az oltási és gyógyultsági igazolás mellett ismét elfogadják a negatív PCR-teszteredményt a turizmusban, ezalól Bécs a kivétel egyelőre.

Már hétfőtől, február 21-től könnyebb lesz a beutazás Ausztriába, amelyhez önmagában elegendő lesz a negatív PCR-teszt is

– jelezte az egykori képviseletvezető.

Borítókép: Érkező turisták Bécsben. A "szabadság napja" közeleg Ausztriában. (Fotó: Christian Bruna/MTI EPA)