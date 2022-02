Jó hír: nem ugrott meg a pénzbehajtások száma

A válság utáni időszakokban rendszerint megugrik a pénzbehajtások száma. A koronavírus szerte a világban komoly zavarokat okozott, idehaza pénzbehajtási hullámról az utóbbi időben mégsem lehet beszélni. Ez derül ki abból a múlt évről szóló kimutatásból, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara készített el a Magyar Nemzet kérdése nyomán. Az összegzés arról árulkodik, hogy

a pénzükre váró cégek és magánszemélyek 2021 egészében kevesebb mint 450 ezer alkalommal kérték a közjegyzők segítségét a hiányzó összegek behajtásához.

Tudni kell: a hitelezők azért fordulnak a közjegyzőkhöz, mert ők állíthatják ki az úgynevezett fizetési meghagyást, vagyis azt a dokumentumot, amely ahhoz szükséges, hogy megkezdődhessen a – nem jelzáloghitelekből fakadó – követelések hatósági beszedése.

Ahhoz, hogy a tavalyi érték nagysága megítélhető legyen, érdemes felidézni a korábbi évek statisztikáit. A válság kirobbanásának évében, 2020-ban megközelítőleg 430 ezer pénzbehajtási kérelem futott be a közjegyzőkhöz, akkor azonban rendkívüli körülmények uralkodtak – nemcsak a gazdaságban, hanem a pénzügyi szakmában is. Az otthoni munkavégzés megszervezése a hitelezőknek sem ment könnyen, szakmai vélekedés szerint ez is közrejátszott abban, hogy kevesebb volt az eljárások száma. Merthogy egy esztendővel korábban, 2019-ben jóval több kérelmet adtak be a pénzükre váró szereplők: a válság előtti évben nagyjából 530 ezer esetben fordultak a hitelezők a közjegyzőkhöz.

Vagyis nem csak 2020-ban, de tavaly is jócskán elmaradt a pénzbehajtások száma a válság előtti mértéktől.

A közjegyzők – a fizetési meghagyások kiállításával – 2010 óta vesznek részt a különféle követelések behajtásában. Az elmúlt egy évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy az ügyek nagyjából kétharmada a kifizetetlen rezsi- és telefonszámlák miatt indul el. Változó mértékben, de a parkolási büntetések miatt is folynak procedúrák, ahogy hitelkártya- és fogyasztásihitel-elmaradások is előfordulnak. A tömegközlekedési bliccelések szintén rendre megjelenő ügycsoportot alkotnak.

Úgy tudjuk, tavaly is leginkább ezek a követeléstípusok adták a munka számottevő részét a hivatalos személyeknek.

