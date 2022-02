Tovább támogatják a munkahelyi képzéseket

A kormány célja a magyar vállalkozások fejlődésének elősegítése, ezért

15 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik a munkahelyi képzéseket ösztönző támogatási program. A második szakaszban az ötvennél kevesebb főt foglalkoztató hazai mikro- és kisvállalkozások 70 százalékos támogatást igényelhetnek

a dolgozóik vállalati képzéséhez - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. György László csütörtökön a szaktárca közleményében jelezte, hogy a programban a munkavállalóknak továbbra is a feladataik ellátásához szükséges kompetenciákat kell elsajátítaniuk, vagyis digitális készségeket vagy idegen nyelvet kell tanulniuk.

A munkáltatók számára változatlanul kikötés marad, hogy legalább egy évig tovább foglalkoztassák a résztvevőket, míg a bérüket kötelező megemelni a 2021. évi átlagbérükhöz képest.

A GINOP Plusz 3.2.1 pályázat második szakaszában február 15-étől lehet benyújtani a kérelmeket az nszf.munka.hu oldalon keresztül.

A kormány tovább támogatja a kkv-k munkahelyi képzéseit Fotó: Imre György / Békés Megyei Hírlap

Változik a maximális támogatás összege: a mikro-, kis- és középvállalkozások számára 50-ről 75 millió forintra, míg a nagyvállalatok esetén 100-ról 150 millió forintra nő a támogatás az előző szakaszhoz képest.

Emellett az is újdonság az is, hogy a meghatározott kereteken belül elszámolhatóvá válnak projektmenedzsment és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, továbbá a projekt-előkészítés kiadásai, így például a képzési terv készítése.

Az innovációs minisztérium azt is jelezte, hogy

a munkavállalónként maximálisan elszámolható képzési költség alapesetben 200 ezer forintról 250 ezer forintra, míg a kiemelt területek esetében 300 ezer forintról 350 ezer forintra emelkedik,

és ezzel párhuzamosan 25 százalékkal nőnek a maximálisan elszámolható óradíjak.

A képzések a vállalati igényeknek megfelelően lehetnek céges belső képzések, de külső oktatási intézményeket is igénybe vehetnek a vállalkozások, miközben egyszerűsödik az ezek kiválasztásához szükséges dokumentáció.

A támogatási program első fordulójában 187 cég közel 11 ezer munkavállaló képzésére adott be támogatási igényt. Ekkor az ország valamennyi régiójából és a gazdaság szinte valamennyi ágazatából érkeztek kérelmek a feldolgozóipartól kezdve, a kereskedelmen át, a turizmusig. A legnépszerűbbek a kompetenciaképzések voltak, azonban jelentős arányban pályáztak a cégek szakmai és IT képzésekre is - idézte fel György László.

- Közösen a vállalkozásokkal megnyertük a 2010-es évtizedet, és az a célunk, hogy a következő évtizedeket is megnyerjük - fogalmazott.

A World Economic Forum becslése szerint

2025-re az élvonalbeli technológiáknak, a robotizációnak és az automatizációnak köszönhetően 12 millió új munkahely jön létre. Ehhez a magyaroknak ott kell lenniük az új munkahelyek megszületésénél,

amit többek között a munkavállalók képzésével érhetünk el - állapította meg, kiemelve, hogy Magyarországon 2010 óta támogatják azokat a vállalkozásokat, amelyek a tudásba fektetnek. - Mert akik így tesznek, azok a jövő munkahelyeibe fektetnek - fűzte hozzá.

Borítókép: Az automatizáció több millió új munkahelyet hoz létre Fotó: MTI/Vasvári Tamás