A magyar vidék jelenti az ország gazdasági tartalékát + videó

A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból – jelentette ki a miniszterelnök szombaton, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gazdakongresszusán szombaton.

A háborút elítéljük, különösen, hogy itt van a szomszédunkban; az erőszakra nemet mondunk, szövetségeseinkkel együtt vagyunk, és ez mind fontos, de a legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborús konfliktusból – mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: minden háborút sokfajta nézőpontból lehet vizsgálni, és érdemes is, de a döntések meghozatala előtt csak egyetlen nézőpont lehetséges, egyfajta szemüveget lehet csak föltenni, a magyar szemüveget.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Hangsúlyozta: a kormány az elmúlt napokban nem tévesztette el a lépést, és a következő hetekben sem fogja eltéveszteni, mert a legnehezebb pillanatokban is képesek lesznek megőrizni nyugalmukat. Nem fogjuk felcserélni a háborúra való rátekintés nézőpontját, szemüvegét semmilyen más, külföldről tanácsolt, idegen megközelítési módokra – emelte ki. A kormányfő fontosnak nevezte, hogy a kormány most és a következő hónapokban olyan döntéseket hozzon, amellyel megakadályozza, hogy a háború árát a magyarokkal fizettessék meg.

Annak a meggyőződésének adott hangot: a Magyarország a jövő nyertese lesz és lehet, ha két fontos nyersanyagát, a földet és a vizet jól használja ki, és egy ütésálló, saját magát ellátni képes gazdaságot épít fel.

A gazdakongresszus résztvevőit arra figyelmeztette: ne engedjék, hogy ezek a „derék városi népek kiénekeljék a sajtot a szánkból és lebeszéljenek bennünket Paks II megépítéséről”.

Olcsó, elérhető árú energia nélkül nincs versenyképes magyar mezőgazdaság – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő fontosnak nevezte a bankrendszer többségi magyar tulajdonosi szerkezetének megőrzését, és hallgatóságát arra bíztatta: vegyenek állampapírt, mert a számokból azt látszik, jelentős az otthon tartott készpénz. Hangsúlyozta: nem mindegy, hogy az állam a kamatot kinek adja oda, külföldi intézményi befektetőnek, „Soros György féle” alapoknak, vagy „Kovács Józsi bácsinak”.

Arra is felkérte hallgatóságát, támogassák a kormány demográfiai politikáját, mert mint mondta, „a gyerek nem darab-darab, a keresztény gyerekeket muszlim felnőttekkel nem lehet kiváltani”.

A kormányfő a választások kapcsán hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetre ráborul a háború felhője, nem tudnak felhőtlenül ünnepelni, meglengetni a zászlókat, ahogy szokták, ezért a mostani választási kampányban a lelkesedés fontos lesz, de a józan ész még fontosabb.

A fiatal gazdáknak azt kívánta, hogy a magyar vidék politikai hagyományában is a találják meg a helyüket. Fontos, hogy tudják, hogy a kisgazdapárti politikai hagyományt ma Fidesznek hívják – tette hozzá, megjegyezve azt is, hogy ő a rendszerváltás óta az „első falusi miniszterelnök”.

A gazdakongresszuson a NAK elnöke pedig azt hangsúlyozta: a magyar vidék jelenti az ország gazdasági tartalékát, amely az élelmiszer-ellátást a legnehezebb időkben is biztosítja.

Győrffy Balázs elmondta, hogy a gazdák tudásának, munkájának, kitartásának köszönhetően a válság éveiben sem kellett nélkülözni belföldön. Magyarország számára tehát az agrárium stabilitása különösen fontos, miként az is, hogy a magyar falurendszer fennmaradjon és fejlődjön – fogalmazott.

Az agrárkamara vezetője továbbra is számít támogatásra a kormánytól, amely érti a falun élőket, megbecsüli a munkájukat, a válságokat pedig higgadtan, szakértelemmel kezeli. A kormánnyal folytatott együttműködés eredményei közül kiemelte az uniós agrártámogatásokhoz kapcsolódó állami hozzájárulás növelését, amely Győrffy Balázs szerint kivételesen szerencsés helyzetet teremtett a magyar élelmiszer- és mezőgazdaság számára. Fejlesztések nélkül az agrárium nemcsak a külföldi piacokról esne ki, belföldön is háttérbe szorulna – indokolta a vidékfejlesztés jelentőségét.

Az országgyűlési választásokra utalva a baloldalt vidékellenesnek nevezte a NAK elnöke, szerinte a baloldal sose állt ki az agrárium mellett, elképzelés nélküli, gyenge, káoszba döntené a magyar mezőgazdaságot. El lehet képzelni, hány családi gazdaság maradna életképes, mennyi termőföld kerülne külföldi tulajdonba, ha az ellenzék kormányozna – tette hozzá. A NAK elnöke ezért abban bízik, hogy a kormánnyal megkötött együttműködés a következő években is folytatódhat, sőt az eddigieknél is több eredményt hozhat a magyar vidék számára.

A MAGOSZ elnöke szintén úgy látja, hogy az érdekképviseletek és a kormány közös munkája a gazdák javát szolgálja. Jakab István szerint a nemzet sorsa függ attól, hogy az eddigi eredményeket sikerül-e a következő években is megőrizni. A jövő szerinte azt üzeni, hogy a magyar földet magyar tulajdonban kell tartani, az ország erőforrásait hatékonyan kell fölhasználni, és meg kell teremteni az élelmiszer-önrendelkezést a Kárpát-medencei gazdák összefogásával.

Jakab István a következő évek legfontosabb feladatai közül kiemelte a vízgazdálkodási és vízhasznosítási stratégia megalkotását, biztosítva ehhez a szükséges forrásokat és beruházásokat.

A MAGOSZ elnöke az összefogást azért is szükségesnek tartja, mert a járvány még alig ért véget, az ukrajnai háború máris újabb válsággal fenyeget. A végét egyelőre nem is látni, de az már most biztos, hogy a hatásait nem lehet kikerülni – mondta Jakab István, hangsúlyozva, hogy Magyarországon minden ukrajnai menekült segítséget kap, nemzetiségétől függetlenül. A felajánlásokból a gazdatársadalom is kiveszi a részét, egy jövő heti szállítmányban például 24 tonna lisztet küldenek a szomszédos országba – közölte.

A konferencián megújították a kormány, valamint a MAGOSZ és a NAK együttműködését. A stratégiai megállapodást Győrffy Balázs, Jakab István és Orbán Viktor miniszterelnök írta alá.

Borítókép: Győrffy Balázs, Orbán Viktor és Jakab István a MAGOSZ és a NAK konferenciáján (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)