Hadiipari termelés indul Kaposváron

– Rövidesen megkezdődik negyven Gidrán típusú, Törökországban gyártott harcjármű felszerelése rádiotechnikai, elektronikai eszközökkel Kaposváron, később pedig további száz példányhoz helyben gyártanak alkatrészeket is – jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a somogyi megyeszékhelyen szombaton. Maróth Gáspár az Óbudai Egyetem Okosipari Tudományos és Innovációs Park Kaposvár (TIPK) workshopján az MTI szerint elmondta: a harcjármű – amelyből a Magyar Honvédség már korábban tízet vásárolt, és további több százat tervez beszerezni – az élvonalbeli török hadiipar emblematikus fejlesztése.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelezte, hogy a TIPK hadiipari kutatás-fejlesztési tevékenységeket is folytat majd, ami a világszerte felértékelődő hadiipari fejlesztések szempontjából nagy jövővel kecsegtet. Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy a világjárvány és a háború is megmutatta: kiemelkedően fontos, hogy stabil legyen az ország gazdasága, rendelkezzen erős védelmi és egészségiparral, és legyen képes a lehető legtöbb téren az önellátásra – a TIPK és a kaposvári hadiipari tevékenység mindezeket a célokat is szolgálja majd.

„Így néz ki a honvédségi Gidrán harcjármű. Kaposváron rövidesen negyven ilyen jármű rádiótechnikai, elektronikai és harcászati felszerelése kezdődhet meg, később pedig több száz további példányhoz gyártanak majd alkatrészeket. Később a jármű fő elemeit is a somogyi megyeszékhelyen gyártják majd, és a teljes összeszerelésük is itt történhet.” – írta Facebook-oldalán Dömötör Csaba parlamenti államtitkár. Hozzátette:

„Ez a kormány nem leépíti a magyar honvédséget és a hazai hadiipart, hanem erősíti azt.”

Borítókép forrás: Facebook/Dömötör Csaba