Pánikot kelt Bige László az agrárminiszter szerint

Bige Lászlóék a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata szerint

hosszú éveken keresztül kihasználták erőfölényüket a műtrágyapiacon. A gazdák emiatt éveken át magas áron kapták a műtrágyát, a tisztességtelen piaci gyakorlatot ugyanakkor végső soron a fogyasztók fizették meg.

A műtrágyaellátás az orosz–ukrán konfliktus és az elszabaduló gázárak miatt világszerte gondot okoz, ám ezek átmenetinek bizonyulnak, az energiahordozók árának normalizálódásával a jövőben enyhülhetnek.

Nagy István ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazdálkodók már elvégezték az idei első kalászos fejtrágyázást, és a következő munkafázisokhoz is elegendő műtrágyakészlet van az országban. Ezért is kiemelkedő szerinte, hogy a legfontosabb ügyet Magyarország számára kedvező módon rendezték el az uniós állam- és kormányfők versailles-i csúcstalálkozóján.

Nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednének az olaj és a gáz területére, ez pedig növeli a földgázra épülő műtrágyagyártó kapacitások mielőbbi újraindításának lehetőségét.

Nagy István leszögezte, a gazdálkodók érdekében minden lehetséges eszközt be kell vetni a biztonságos hazai műtrágyaellátás érdekében. – Az a fő feladatunk, hogy a magyar gazdákat és a magyar családokat megvédjük a gazdasági, ellátásbeli problémáktól – hangsúlyozta a tárcavezető.

Borítókép: A Nitrogénművek Zrt. telephelye (Fotó:Világgazdaság/Vémi Zoltán)