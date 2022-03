Pénzmúzeum és látogatóközpont az egykori Postapalotában

Március 15-én nyitja meg kapuit a Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum a Széll Kálmán térnél. Az egykori Postapalotában egy több mint 2400 négyzetméter alapterületű, Európában is egyedülálló pénztörténeti és pénzügyi edukációs kiállítótér nyílik, amely minden korosztálynak színvonalas és izgalmas kikapcsolódási lehetőséget kínál – ismertette a Magyar Nemzeti Bank.

A 2000-es évek óta használaton kívüli Postapalota rekonstrukciója 2018-ban kezdődött, mára nagyrészt befejeződött.

Bankárrá változtat a Pénzmúzeum

A napokon belül megnyíló Pénzmúzeum élménytere a legmodernebb múzeumpedagógiai és digitális technológiákkal felszerelve várja az érdeklődőket. A koncepció tervezése során számos ország központi bankjainak hasonló létesítményeit tanulmányozták annak érdekében, hogy a szórakozás és az edukáció közötti egyensúly megvalósuljon az intézményben.

A Pénzmúzeum tervezésénél kiemelten fontos szempont volt, hogy ne egy idővonalszerű múzeum legyen, hanem izgalmas csomópontokon keresztül mutassa be a pénzügyi szektor különleges világát, ezért az állandó kiállítás a pénz öt funkciója köré szerveződik.

A látogatók a tárlat megtekintése során kipróbálhatják magukat bankárként, tervezhetnek bankjegyet a saját arcképükkel, az igazán elszántak pedig egy aranytömböt is megemelhetnek.

Kézbe veszik pénzügyeiket a fiatalok

Az egyik legizgalmasabb része a kiállításnak egy makett, amelyen a Szabadság téri Székház is megelevenedik a hologramos technológiával. Az elnöki szobát az iroda életnagyságú ajtaja szimbolizálja, amelynek kulcslyukán keresztül a jegybank múltjába és jelenébe pillanthatunk be.

A múzeumban elérhetők lesznek diákok számára múzeumpedagógiai foglalkozások is, amelyek a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködve valósulnak meg. A legkisebbek számára foglalkoztatófüzettel, mesekönyvekkel is készülnek, hogy játékosan megalapozzák a későbbi pénzügyi ismereteket.

Interaktív tárlatvezetés Monetával

A jegybank törvényileg meghatározott feladatkörének részét képezi a lakosság pénzügyi edukációja, amelynek újabb fontos eleme lesz az interaktív látogatóközpont, ahol gazdasági folyamatokkal, fogalmakkal és pénztörténeti érdekességekkel ismerkedhetnek meg játékos módon a látogatók.

Az MNB Szabadság téri székházának felújítási munkálataival egyidejűleg, 2021-ben az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöksége is az épületegyüttesbe költözött, amely így új nevet kapott: Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum.

A Pénzmúzeum és Látogatóközpontban az interaktív játékok és az innovatív digitális megjelenítések mellett kis robotok is segítik a tájékozódást. Egyiküket Monetának hívják, a továbbiak nevéről pedig a Pénzmúzeum Facebook-oldalán szavazhatnak a követők.

A közösségi oldalon hirdetett nyilvános konzultációt a jegybank a 2023. évi emlékérme-kibocsátási programjának tematikáiról.

Tíz lehetőség sorba rendezésével bárki befolyásolhatja, milyen emlékezetességet jelenítsen meg a 2023-as év emlékérméje.

Minden, amit a pénzről tudni kell

A múzeum megújuló honlapján hozzáférhetők a kiállítás anyagai, de az érdeklődők izgalmas kvízeken, versenyeken is részt vehetnek. A Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködve már fél éve zajlik a Forint Hősök Tere online pénzügyi kvízverseny, a Pénzmúzeum weboldalán pedig a Dénártól a forintig cikksorozatban a hazai pénzek elnevezésének eredeteit ismerhetik meg az olvasók.

A tudásközpontként működő múzeumban megtekinthető lesz az MNB numizmatikai gyűjteménye, amely Magyarország második legnagyobb érmegyűjteménye, közel hatvanezer darabból áll.

Megtalálhatunk köztük osztrák kibocsátású bankjegyeket, erdélyi pénzérméket és az első önálló magyar papírpénzt, a Kossuth-bankót is.

Ingyenesen látogatható a Pénzmúzeum

A múzeum szeretettel várja a csoportokat és az egyéni látogatókat is, akár a múzeumpedagógiai tárlatvezetést, akár az egyéni megtekintést választják – emelte ki a Magyar Nemzetnek eljuttatott tájékoztatójában a jegybank.

A belépés ingyenes lesz, mindössze előzetes regisztráció szükséges.

Hozzátették: már most számottevő az érdeklődés, a gyermekcsoportok folyamatosan érkeznek a nyitást követően a múzeum interaktív élményeiért.

Eredeti stílusban újult meg a sokáig használaton kívüli Buda Palota. Az egykori Postapalota Széll Kálmán téren álló épületét 1926-ban adták át. Az eklektikus-szecessziós stílusban épült, Buda Palotának is nevezett ingatlan eredetileg a Magyar Királyi Posta igazgatóságaként funkcionált. Az épület a második világháborúban, Buda ostroma alatt komoly károkat szenvedett. A sérülések a szerkezetet szerencsére nem érintették, így a felújítás után továbbra is a posta használatában maradt az épületet, egészen a 2000-es évekig. Ezt követően 2016-ig üresen állt, amíg először a jegybanki alapítványok vagyonkezelőjéhez, majd az MNB-Ingatlan Kft. tulajdonába került, és így megkezdődhetett a régóta esedékes értékmentő rekonstrukció. A Sándy Gyula terveit hűen követő felújítások mára már nagyrészt be is fejeződtek, amelynek köszönhetően az ország első irodaháza kívül-belül visszanyerte jellegzetes stílusjegyei adta fényét.

