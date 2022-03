Hozzátette: az energiabiztonság kérdésének szomorú, de minden eddiginél aktuálisabb figyelmet ad az orosz–ukrán háború is. – A kormány álláspontja, hogy nem szabad kockára tenni az ország energiabiztonságát, a magyar emberek biztonságát – hangsúlyozta.Közölte, az orosz energiahordozók elzárását követelőknek is be kell látniuk, hogy azonnal nem lehet lecserélni az orosz kőolaj és földgáz beszerzését.

– Az alternatív energiákra való átállás hosszú folyamat, amelyhez minden olyan fejlesztés, mint a mostani is, hozzá tud és hozzá is fog járulni – mondta Varga Mihály.

Gór Csaba, a kormánypártok Budapest 4-es számú választókerületében induló képviselőjelöltje arról beszélt, hogy 2014 óta a kormány 17,6 milliárd forintot költött a II. és III. kerületi oktatás fejlesztésére, a bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyek számának növelésére, intézmények felújítására.

Borítókép: Varga Mihály (Fotó: Bach Máté)