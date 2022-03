Vigyázz, jön az önvezető kamion!

Aki nem siet, ezután választhatja azt is, hogy beül egy vezető nélküli járműbe – feltéve, ha San Franciscóban tartózkodik. A Waymo, a ­Google önvezető autókat gyártó cége megkezdte a teszteket valós forgalmi viszonyok között a nyugati parti városban, ami komoly áttörés az autonóm jármű-technológia terén. Az auto­nóm járművek (AV) technológiájába már több mint kétszázmilliárd dollárt fektettek be világszerte, és ez az összeg gyorsan fog növekedni. Eközben a kormányok az infrastruktúrába fektetnek be, hogy megkönnyítsék az AV-k gyártását és alkalmazását. Már nem sokáig kell várni arra, hogy a kereskedelmi flották áttérjenek a sofőr nélküli kamionok használatára. A logisztikai iparágra gyakorolt ​​bármilyen hatás pedig dominóeffektust hozna létre, amely megváltoztatja a kiskereskedelmet, a kereskedelmet és végül életünk minden területét – vélekedett elemzé­sében Vinod Yeruva, a Tata Communikation igazgatója, amelynek a Forbes.com adott helyet.

Taxis nélküli taxik

Az önvezető autók ugyanolyan hatással lesznek az autóiparra, mint az okostelefonok a távközlésre. A jelenlegi AV-kutatás elsősorban a mobilitás mint szolgáltatás kínálatára összpontosít. Ezek sofőr nélküli, az Uberhez hasonló flották, és a kocsikat egyetlen gombnyomással lehet hívni. Sokkal költséghatékonyabbak, hiszen nem kell sofőrt fizetni. Az ilyen járművek elterjedése végül a magánhasználatú autók visszaszorulását eredményezheti, ami az üzemanyagáraktól a biztosításig, sőt az állami bevételi struktúrákig sok mindenre kihat majd.

Alternatív hajtású, autonóm kamion prototípusa Kínából Fotó: Autó-Motor

A szakértők ma még nem állapodtak meg abban, hogy az AV-technológia milyen hatással lehet a közúti infrastruktúrára. Az optimisták felújított és hatékonyabb útrendszert, az ingázási idők csökkenését jósolják. A kisebb torlódások kevesebb károsanyag-kibocsátást és biztonságosabb vezetési körülményeket jelentenek, mivel az emberi tévedés mint tényező megszűnt. A pragmatikusok ezzel szemben a torlódások növekedését jósolják, mivel több autó lesz úton. Sőt az átmenet idejét is figyelembe kell venni. Évtizedekbe telhet, mire minden sofőr vezette autó eltűnik.

Parkolók helyett parkok

A vezető nélküli autók csökkenthetik a parkolóhely iránti igényt, különösen a zsúfolt belvárosi területeken. Elképzelhető, hogy állandóan mozgásban lévő állami vagy magán-AV-flották napközben pénzt keresnek, miután a tulajdonosaikat elvitték a munkahelyükre. A várostervezők a felszabaduló parkolókból parkokat és játszótereket hozhatnak létre. Változik az út mint infrastruktúra is, hiszen az AV-k elektronikusan kommunikálnak egymással. Új töltőállomásokra, mobiltornyokra és úttestbe épített érzékelőkre lehet számítani, amelyek lehetővé teszik ezt a kommunikációt.

Az ellátási lánc járműveinek auto­nómmá válása a munkahelyektől a biztonságig és az árakig mindenre hatással lehet. Az amúgy is munkaerő­hiánnyal küzdő logisztikai cégek gyorsabban átvehetik az AV-technoló­giát, mint gondolnánk. Bár ma még nehéz elképzelni, hogy egy 25,5 méteres, tizennyolc kerekű autó sofőr nélkül száguldjon végig az autópályán. Talán biztonságosabb lenne, ha a vezető hosszú utakon válthatna az automatikus és a kézi üzemmód között. De a le­ggyorsabb megvalósulással kecsegtető technológia a távirányítás, az operációs központokból virtuális vezetőülésekből irányított flották megjelenése.

Kevesebb baleset, olcsóbb biztosítás

A vezető nélküli autók könnyebbé teszik majd azok helyváltoztatását, akik nem tudnak vezetni. Lehetővé tenné az időseknek, a fogyatékkal élőknek és akár gyermekeknek az önálló mobilitáshoz való hozzáférést. Ezenkívül a biztonságosabb közúti közlekedés általában csökkentené a balesetek miatti sérülések esélyét. A közúti balesetek számának mindössze egyszázalékos csökkenése – csak az Egyesült Államokban – több mint nyolcmilliárd dolláros költségcsökkenést eredményezne évente, ami azt jelenti, hogy az AV-k jelentős értéket termelhetnek. Fontos azonban figyelembe venni a bűnözés társadalmi jelenlétét. A rablók képesek lehetnek feltörni az AV-járműveket, és jelentős károkat okozhatnak életben és vagyonban. Mindezek hatással lehetnek az egészség- és baleset-biztosításra.

Mint minden új technológiára jellemző, az AV-k bizonyos munkahelyeket feleslegessé tennének, miközben új munkalehetőségeket teremtenének. A sofőr munkaköre átalakulhat AV-szakértővé. Új szerepkörök, például AV-technikusok, táv-AV-vezérlők és AV-szolgáltatási menedzserek jelennének meg.

Az ingázás során eltöltött sok szabadidővel a dolgozók mindennapi életében jelentős változás következne be. Az automatizált járművek naponta akár ötven percet is felszabadíthatnak utasonként az Egyesült Államokban, amelyet korábban vezetésre fordítottak. A szakértők azzal a feltételezéssel jósolják a gazdasági növekedést, hogy az emberek ezt az időt a nagyobb gazdasági termelékenységre használják fel. De mi lesz, ha ehelyett még többet nyomogatják az okostelefonjukat?

Borítókép: A logisztikai ágazatban törhetnek át először az autonóm járművek (Fotó: Kurucz Árpád)