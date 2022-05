A Richter és a Searchlight Pharma bejelentik az Evra® forgalmazását Kanadában

A Richter Gedeon Nyrt. („Richter”) és a Searchlight Pharma Inc. („Searchlight”) örömmel jelentik be, hogy a Searchlight átvette az Evra® transzdermális fogamzásgátló tapasz teljes kanadai forgalmazását és promócióját. Ez az átvétel a kanadai törzskönyvi, értékesítési és promóciós tevékenységekre egyaránt vonatkozik, mivel az Evra® terméket és márkanevet az Egyesült Államokon kívüli piacokra vonatkozóan a Richter 2020 decemberében megszerezte a Johnson & Johnson százszázalékos tulajdonában álló leányvállalatától, a Janssen Pharmaceutica NV-től. Azok a kanadai nők, akik az Evra® tapaszt bizalommal használták megbízható fogamzásgátló hatásáért továbbra is számíthatnak a hozzáférhetőség és az ellátás folyamatosságára e nemrégiben kötött tranzakció eredményeképpen. Az IQVIA CDH adatai szerint az Evra® fogamzásgátló tapasz 12 MCAD árbevételt generált Kanadában a 2021. naptári évben.

Az Evra®-t először 2002-ben törzskönyvezte a Health Canada mint egy heti egyszeri használatra szánt fogamzásgátlót és mai napig ez termék a kanadai nők rendelkezésére álló első és egyetlen transzdermális fogamzásgátló tapasz.

Borítókép: Richter Gedeon gyár (FotÓ: Kallus György/VG)