Érdemes ösztönözni a lakossági állampapír-vásárlást

– Az egyik legfontosabb feladat a lakosság állampapírba fektetett megtakarításainak ösztönzése, az emelkedő hozamok ugyanis a hazai befektetőket gazdagítják – mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Növekedés.hu portálnak adott, hétfőn megjelent interjúban, melyet a távirati iroda szemlézett.

Az ÁSZ elnöke a 2011 és 2019 közötti költségvetési politika egyik legnagyobb eredményének azt tartja, hogy az államadósságon belül meghatározóvá vált a hazai finanszírozás aránya, és ezen belül megsokszorozódott a lakossági megtakarítások szerepe.

Most, hogy az új államkötvények után fizetendő hozam meredeken emelkedik, illetve az inflációval együtt mozog a jövőben, a magasabb kamatkiadások a hazai állampapír-tulajdonosokat és nem a külföldi befektetőket gazdagítják.

Domokos László szerint a lakossági állampapírvásárlás ösztönzésének eszköze lehetne az állampapírokhoz való hozzáférés további megkönnyítése a postafiókokban és az Államkincstár fiókjaiban. Úgy vélte, célszerű lenne az állampapír-kínálatot szélesíteni a zöldkötvények mellett az egyéb állami feladatokat (készletezés, energiahatékonyság növelése, út- és vasútépítés, információtechnológia, állami digitalizáció) célzottan finanszírozó kötvényekkel.

További feladatnak nevezte a különböző időtávú lakossági állampapírok hozamszintjeinek felülvizsgálatát és versenyképessé tételét minden időtávra, előtérbe helyezve a hosszabb távú megtakarításokat.

– Szükséges felmérni a lakossági ügyfelek megtakarítási magatartását, igényeit, és megpróbálni minél inkább ehhez igazítani a kínálatot – tette hozzá.

A kormányzati beruházások visszafogása tavaly az év végén több szempontból is indokolt volt az ÁSZ elnöke szerint. – A beruházások elhalasztása egyrészt a pillanatnyi megtakarítás miatt volt célszerű, de azért is, mert a gondosabb előkészítés hosszú távon is megtakarítást jelent – fejtette ki. Megjegyezte, hogy a vállalkozások beruházásai hirtelen felfutottak, a beruházási piacon az árakat felhajtó túlkereslet alakult ki, ezért az állami fejlesztések elhalasztása makrogazdasági szempontból is indokolt volt.