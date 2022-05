Nagy átverés kriptodevizával

A kriptodeviza fogalma sokáig egyet jelentett a bitcoinnal, majd újabb és újabb sorozatok jelentek meg, a lényegük azonban ugyanaz volt: nincs mögöttük semmilyen fundamentum, csak az a remény, hogy betölthetik valamiféle jegybankoktól független valuta szerepét. Ez nem valósult meg, hisz szinte senki nem használja egyiket sem fizetőeszközként, ellenben annál inkább spekulatív eszközök lettek, viharosan ingadozó árfolyamokkal.

A jegybanki devizák kriptodevizára váltása és ugyanez vissza, viszonylag költséges, ezért élelmes vállalkozók megalkották az úgynevezett stablecoin eszközosztályt. Ezek olyan kriptodevizák, amelyek mögé az adott vállalkozás fedezetet helyez, pontosabban az azokat megvásárlók dollár­jait megtartja fedezetként. Árfolyamuk ezért rendszerint egy dollár körüli, hisz a cég maga adja el ennyiért és veszi is vissza. A befektető így kriptodevizákat vált egymásra, kisebb költséggel, és amíg épp egyiket se akarja megvenni, mert nem számít áremelkedésre, addig egy ilyen stablecoinban tartja pénzét. A cég pedig remek üzletet csinál, hiszen kvázi kamatmentes betétként kezeli a befektetők pénzét, abból például állampapírt vesz, és szép jövedelemre tesz szert. Miközben semmilyen banki szabályzat nem vonatkozik rá a kriptoeszközök szabályozatlansága miatt.

Vannak azonban olyan stablecoin eszközök, amelyek árfolyamát nem a dollárhoz vagy más jegybanki devizához kötik, hanem például más kriptodevizához, így már ugyanolyan kockázatosak, mint azok. Ilyen volt a TerraUSD nevű eszköz is, amelynek már a neve is megtévesztő, így a befektetők azt hitték, hogy a dollárhoz van kötve. Továbbá emellett igen óvatosan javallott kezelni minden konstruk­ciót, amelynél egy cég irreálisan magas kamatot kínál dollárban. Ez a hagyományos eszközök esetében is mindig gyanús, hát még egy kriptodevizánál.

Mint kiderült, a TerraUSD árfolyamát a Luna nevű kriptodevizához kötötték, csakhogy ez ugyanolyan fedezetlen termék volt, mint a legtöbb kriptodeviza. Így össze is állt a klasszikus pilótajáték: a beérkező új pénzből fizették a magas kamatot, majd amikor nem érkezett elég új pénz, összeomlott a rendszer. A Luna ára egy dollárról pár centre zuhant, magával rántva a TerraUSD-t is. A befektetők teljes pénze elúszott, nagyobb piaci kárt csak azért nem okozott az eset, mert intézményi befektetők nem ültek fel a csalásnak, bankok, befektetési alapok nem voltak érintettek.

Mindezek után a kriptodevizákkal kapcsolatban még inkább ajánlható, hogy csak az foglalkozzon velük, aki teljes mértékben fel tudja mérni az adott eszköz összes kockázatát.

