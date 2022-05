Buffett olcsón sem venne bitcoint

A világ legnagyobb, befektetési alaphoz hasonló működő részvénytársasága, a Berkshire Hathaway vezetője, Warren Buffett már sokszor elmondta véleményét a kriptodevizákról, most azonban részletesebben, közérthetőbben is beszélt róla a befektetőknek a cég közgyűlésén. Azt már korábban is hangsúlyozta, hogy ezek nem produktív eszközök: nincs mögöttük termelés, és abban nem is használhatók fel, nem fizetnek osztalékot vagy kamatot. Értékük jelenleg abból adódik, hogy körülveszi őket egyfajta mágia, pusztán attól, hogy egy elektronikus művelet, amelynek tényleges mechanizmusát kevesen értik, viszont így mindent könnyen bele lehet magyarázni.

A legtöbben megveszik ezeket, elsősorban a bitcoint, és várják, hogy tovább emelkedjen az értékük, mint egy részvény esetében. Mások, akik rövid távon spekulálnak vele, kevéssé vannak veszélynek kitéve, hisz tudják, hogy az ár korlátlanul eshet is. Hosszú távon azonban mi is történhet?

Buffett konkrét példával elmondta: ha valaki felajánlja neki, hogy egy százalék részesedést vehet az USA összes termőföldjében, azonnal fizet 25 milliárd dollárt érte. Ha felajánlják neki az USA összes lakóingatlanának egy százalékát, megint csak azonnal ír egy csekket 25 milliárd dollárról vagy átutalja azt. Ha viszont felajánlják neki a létező teljes bitcoinállományt, azért még 25 dollárt sem fizetne.