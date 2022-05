Nem csitulnak a kedélyek a víziszárnyas-ágazatban

Bár az elmúlt években rendre azt lehetett hallani, hogy a baromfiágazat az egyik legjobban szervezett, leginkább összetartó közösség a magyar agrárium berkein belül, mára valóságos méhkassá vált a termelőket és feldolgozókat összefogó szervezet. A Magyar Kacsa- és a Magyar Lúdszövetség múlt heti tisztújító közgyűlése óta pedig valósággal forr a levegő az ágazatban. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a konfliktusokkal tarkított eseményen a múlt év őszén az elégedetlen kistermelőket felkaroló Szabó Bálintot, a Likvid Kontroll Kft. vezetőjét választották meg a két szövetség élére.

Ennek jogszerűségét többen – köztük a Baromfi Termék Tanács (BTT) vezetése is – vitatják, elsősorban azért, mivel az ülésen kialakult hangulat miatt sokan még a szavazás előtt távoztak a helyszínről.

Minden bizonnyal ma újabb felvonásnak lehetnek tanúi a hazai baromfiágazat képviselői, a terméktanács ugyanis május 13-án tartja a tisztújítással kapcsolatos közgyűlést, ahová a kacsa-, illetve a lúdszövetség frissen megválasztott elnökét nem hívták meg. Szabó Bálint ugyanakkor lapunknak elmondta: kötelességének érzi, hogy részt vegyen az eseményen, és hallassa a hangját. A vitatott körülmények közt pozíciót szerzett szegedi jogász arra készül, hogy a megjelent küldöttek előtt – a kistermelőket és integrátorokat képviselve – beszámol az ágazatban tapasztalható problémákról, köztük a madárinfluenza okozta károkról és a támogatási rendszert érintő módosítási javaslatairól is.

Meleg szívű fogadtatása bizonyosan nem számíthat, a viszony ugyanis mára igencsak elmérgesedett a terméktanács vezetése és Szabó Bálint között. A BTT nemrég közleményben adott hangot annak, hogy Szabó Bálintot nem látják szívesen a szervezet rendezvényein. – Ebben egyáltalán nem érzem magam hibásnak, a februárban Mélykúton tartott tüntetésen is igyekeztem csitítani a termelőket, akkor is, amikor Csorbai Attilát, a Baromfi Termék Tanács elnökét valóban méltatlan hangvételű mondatokkal illették egyes termelők – jegyezte meg.

Meglátása szerint a kiskunfélegyházi közgyűlésen is törekedett arra, hogy ne szabaduljanak el az indulatok. A termelők regisztrációja miatti hosszas várakozás azonban megalapozta a hangulatot, ami a teremben később csak fokozódott. – Valóban voltak nemtelen megnyilvánulások a közgyűlésen, az éles szóváltások azonban egy szervezet demokratikus működésébe bele kell, hogy férjenek – emlékezett vissza Szabó Bálint.

Az elnök egyébként a napokban levelet küldött Csorbai Attilának, amelyben egyebek mellett tárgyalóasztalhoz hívta a terméktanács elnökét. Korábban pedig jelezte azt is, hogy elnöki feladatai közt elsőként végig kívánja járni a hazai víziszárnyas-feldolgozókat, hogy együtt döntsenek az ágazat jövőjét meghatározó kérdésekről. Véleménye szerint bár valóban jelentős ellentét alakult ki a vágóhidak és a kistermelők között, az együttműködés nem lehetetlen. Hogy erre mennyire lesznek nyitottak a piaci szereplők, azt nem tudni, hiszen a feldolgozók korábban már jelezték, nem tartják legitimnek a víziszárnyas-szövetségek új vezetését. Ebben azonban pozitív elmozdulásra számít, a madárinfluenza hatása ugyanis a vágóhidakat is elérte.

A helyzet drámaisága rákényszeríti a nagy cégeket is arra, hogy a kicsikkel is leüljenek tárgyalni. Ez a folyamat egyébként az elmúlt egy hétben meg is kezdődött.

Megállíthatatlanul terjed a kór. Újabb megyét ért el a madárinfluenza, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Magyarország eddig vírusmentes területén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátorban azonosította a vírus jelenlétét. A több mint 93 ezer darabos pecsenyekacsa-állományban ütötte fel a fejét a kór, emiatt a telep felszámolása folyamatban van. Eközben hazánk régebb óta fertőzött területein is újabb kitörések indokolták a korlátozás alatt álló területek bővítését. A hatóság szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei új eset is jelzi, hogy a madárinfluenza az ország bármely részén megjelenhet.

– Egyesek azt hiszik, hogy ezt az én hátam mögött teszik, de tévednek. Ha az egységnek valóban én vagyok az egyetlen akadálya, kész vagyok bármikor félreállni. De nem olyan áron, hogy annak a termelők lássák kárát – mondta Szabó Bálint. Az elnöki megbízatást egyébként egy évre vállalta, s lapunk kérdésére azt is elárulta, már látja azokat a tagokat, akik a jövőben képesek lesznek átvenni a két szervezet irányítását. Előbb azonban – szavai szerint – még rendet kell tenni az ágazatban, erre pedig igencsak alkalmasnak tartja magát. S hogy miért tekinti küldetésének a víziszárnyas-tartók megmentését egy jogász, akinek korábban semmilyen kapcsolata sem volt az ágazattal? – A dél-alföldi termelőkkel még a múlt év őszén kezdődött az együttműködés, a februári tüntetést követően azonban annyi támadás érte a személyemet és a cégemet is, hogy mára becsületbeli ügy lett belőle – tette hozzá a két szakmai szövetség vezetője.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)