Tovább ösztönzi a bővülést a turizmus

Februárban már kitűnt a statisztikákból, hogy a magyarországi szállodák teljesítménye a kelet-közép-euró­pai régióban kimagasló, ami ráadásul a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó első idei hosszú hétvégén csúcsra járt a belföldi fogyasztás tekintetében. A járvány lecsengésével a magyarok – a kiskereskedelemben és más szolgáltatásokban is érezhető bőséges fizetőképes keresletnek megfelelően – telt házas látogatottságot produkáltak az akkor már a tavalyinál 20-30 százalékkal drágábban működő kereskedelmi szálláshelyeken.

A március közepi, magas forgalmat húsvétkor – azaz a második negyedév első hónapjában – 40 százalékkal felülmúlták a szolgáltatók, amivel minden bizonnyal tovább támogatták a gazdaság teljesítményét.

Az MTÜ az év további részére szóló előzetes foglalásokból akkor megállapította:

minden esély megvan arra, hogy az idei belföldi vendégforgalom meghaladja a tavalyit.

Ebben a hosszú hétvégéknek nagy szerepük van a második negyedévben: a nyári szezon kezdetét jelentő pünkösdre már áprilisban megindultak a bejelentkezések, amelynek kapcsán a szállodaipari szereplők jelezték, hogy átlagosan 70-80 százalék fölötti telítettséggel számolnak júniusra. Emellett a nyári szabadságolások időszakára már az egy évvel korábbit meghaladó foglaltságot jegyeznek, ami annak is köszönhető, hogy a háborús helyzet és az infláció miatt dráguló külföldi utazások miatt a többség ezúttal is inkább a belföldi lehetőségeket keresi. Ráadásul az emelkedő árak miatt sokan már jó előre lefoglalták a harmadik negyedévre átcsúszó főszezoni nyaralásokat is.

Ez előrevetíti, hogy

a turizmus – a járvány előtti évekhez hasonlóan – újra húzóágazattá válhat a gazdasági teljesítményben,

amit alátámasztanak a Szép-kártyás költekezések eddigi kimutatásai is.

Így például – miközben február óta az élelmiszerboltokban is felhasználható a béren kívüli juttatás – az év első három hónapjában a pihenőkártyákról 84,4 milliárd forint áramlott vissza a turizmusba, ami az egy évvel korábbihoz képest 81 százalékos növekedést jelent.

A turisztikai szolgáltatásokban az év során eddig a 2020-as költések dupláját, míg a 2019-es háromszorosát mérték. Ez a növekedés jelentősen hozzájárul a GDP 10 százalékát termelő szektorban a nemzetgazdaság további élénküléséhez.

Borítókép: Idén újabb rekordot dönthet a hazai szálláshelyek forgalma (Fotó: Mirkó István)