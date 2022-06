Alaptalan nyafogásnak bizonyult a fővárosi vezetés vádaskodása

A budapesti városházán tehát jó eséllyel kalkulálhatnak azzal, hogy ettől a kötöttségtől rövidesen megszabadulnak. Amennyiben valóban nagyságrendileg helytálló a számításuk, a felszabadult 20 milliárdos tétellel jövőre már a 200 milliárd forintos ipabevételi szintet is elérhetik.

A jó trend hátterében könnyen beláthatóan a nemzetgazdaság pozitív teljesítménye áll. A GDP bővülésének betudhatóan a fővárosi önkormányzat az elmúlt 12 év alatt, vagyis a 2010-es bázishoz viszonyítva mintegy 500 milliárd forintos többletet realizált az ipa során a Covid-helyzet negatív következményei ellenére is. A 2010 és 2022-es időszakban pedig összesen 1600 milliárdnál is magasabb ipa-összeg folyt be a fővároshoz – derül ki a VG cikkéből.

Az eredeti, teljes cikk ITT érhető el.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)