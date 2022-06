Bajban az agrárium slágerterméke

Sokan nem is gondolnák, de az Európai Unióban hazánk nagyhatalomnak számít a zöldborsótermesztésben. Az EU–27 belső piacán Magyarország a legnagyobb zöldborsókonzerv-exportőr, éves szinten mintegy 34 ezer tonnát adunk el belőle az unióban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvántartása szerint az idén tovább bővült a kivitel, az év első három hónapjában 14 százalékkal több konzerv hagyta el az országot, mint egy évvel korábban. A legnagyobb felvevőpiacunk továbbra is Németország.

A konzerv mellett a fagyasztott verzió is jól fogyott az exportpiacokon, a termékből 11 százalékkal többet, 11,7 ezer tonnát szállítottak külföldre a hűtőipar hazai szereplői. A legtöbb fagyasztott zöldborsó Romániába és Németországba került.

Bár a fenti adatok is bizonyítják, hogy a kereslet továbbra is töretlen a hazai zöldborsó iránt, a termelés azonban úgy tűnik, lassan válságba kerül. A KSH szerint a zöldborsótermesztésben a 2015-ös mélypont után dinamikus bővülés kezdődött, két év alatt 16 ezer hektárról 23 ezer hektár közelébe nőtt a vetésterület nagysága.Ezt követően fokozatosan veszített népszerűségéből a termény a gazdálkodók köré­ben. Tavaly már csak 18 ezer hektáron vetettek zöldborsót a magyar termelők, az idén pedig még ennél is kisebb területet hasznosítottak erre a célra.Az okok közt egyértelműen megjelenik az, hogy bár a zöldborsó iránt továbbra is töretlen az igény a hazai és az exportpiacokon egyaránt, a gabonapiacon történt drasztikus drágulás egyre inkább arra ösztönzi a gazdákat, hogy a jövedelmezőbb szántóföldi növények felé kacsintgassanak. Nem csoda, hiszen a búza ára egy év alatt a duplájára emelkedett, míg a kukoricáért az AKI adatai szerint jú­nius elején 45 százalékkal fizettek többet a kereskedők, mint egy évvel korábban. A gazdálkodók tehát igyekeznek áttérni a biztosabb hasznot hozó terményekre.

A zöldborsó és a hazai konzervipar másik fontos pillérét, a csemegekukorica termesztését is súlyosan érinti a klímaváltozás. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás nagyon megnehezíti a gazdálkodók dolgát, a terméskiesés pedig a konzervipart is súlyosan érinti. A hazai hűtő- és konzervipar kibocsátásának, illetve alapanyag-felvásárlásának 70-80 százalékát a csemegekukorica és a zöldborsó teszi ki.

